День Конституции отметят на ВДНХ

12 декабря в России отмечают День Конституции, в честь праздника на Главной выставке страны пройдут бесплатные экскурсии. Посетители узнают об истории ВДНХ, о космических городах, этапах становления российской государственности и появлении Конституции.

В 13:00 состоится бесплатная тематическая экскурсия по территории ВДНХ, на которой можно будет узнать о том, из каких республик состоял братский союз народов СССР, когда в состав СССР вошли новые республики и когда союз распался. Участники экскурсии узнают и увидят, как менялась Выставка, где располагались павильоны союзных республик, какие открыты сейчас, а также какие из павильонов стран СНГ готовы в скором времени открыть двери для гостей Выставки.

В Центре славянской письменности «Слово» можно будет познакомиться с историей русского права и узнать, как слово и закон испокон веков были неразрывно связаны. На экскурсии расскажут, как принятие христианства и появление письменности отразились на формировании этических и правовых норм на Руси, о «Русской правде», Новгородской республике, Судебнике Ивана Грозного, а также о том, как книгопечатание и развитие образовательной системы оказали влияние на общество. В ходе экскурсии гости увидят, какой сложный эволюционный путь прошел важный документ, определяющий жизнь государства и его граждан, — Конституция РФ.

В центре «Космонавтика и авиация» в 11:00 и 14:00 пройдут тематические экскурсии о космических городах и предприятиях ракетно-космической отрасли России, благодаря которым Россия является одной из ведущих космических держав в мире. В конце экскурсии гости узнают о путешествиях Конституции в космос — на орбитальные станции «Мир» и МКС.

В Музее кукол 11 и 12 декабря в 13:00 и 16:00 состоятся экскурсии «История России — наука побеждать». Присоединиться к экскурсиям можно по билетам в музей, необходима предварительная запись по телефону +7(985)420-81-55 или через аккаунт музея в «Инстаграме». На экскурсии можно будет узнать, какие своды законов регулировали военную и мирную стороны жизни на Руси, этапы становления российской государственности. Гости увидят образы великих полководцев и государственных деятелей, в том числе А. В. Суворова и П. А. Столыпина.

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