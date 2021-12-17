Откуда пришел Дед Мороз и как проводят праздники космонавты: тематические экскурсии и занятия на ВДНХ

В выходные Главная выставка страны приглашает всех желающих принять участие в мастер-классе, лекциях и концерте, посвященных наступающим праздникам. Также 21 декабря стартуют экскурсии «Сказки и другой фольклор. Новый год в Центре «Слово» и тематические туры «Новый год и Рождество в космосе» в центре «Космонавтика и авиация».

18 декабря в 12:00 в Центре славянской письменности «Слово» состоится мастер-класс по творческому письму «Откуда берутся новогодние истории». Участники поговорят о странных вещах и случайностях, о нарушениях хода событий и даже законов физики, которые происходят под Новый год. И о том, как придумать новогоднюю сказку, которой еще не было. Занятие проведет писатель, автор книг для детей и подростков Нина Дашевская.

В 15:00 пройдет лекция «Средневековые игры: бытовые развлечения человека в Древней Руси». Основатель центра исследований древнерусской культуры «Зело», приглашенный лектор образовательного проекта «Арзамас» Николай Буцких поговорит с гостями о древнерусских играх: как веселились в эпоху русского Средневековья, чем мирские развлечения отличались от духовных и что об этом сообщают книги того времени.

19 декабря в 15:00 здесь начнется лекция «Откуда пришел Дед Мороз: взгляд ученого». Все знают про доброго старца с белой бородой, который приносит подарки детям на Новый год. Но всегда ли он радовал послушных малышей и делал сюрпризы в новогоднюю ночь? О самом любимом популярном сказочном персонаже с научной точки зрения расскажет профессор Школы филологических наук НИУ ВШЭ, специалист по славянскому фольклору, народному христианству и мифологии Андрей Мороз.

Лекции пройдут в рамках цикла «Умный Новый год» проекта «Знание. ВДНХ».

В этот же день Международный Центр Балета на ВДНХ организует концерт-бал «Здесь каждый миг — как волшебство». Перед гостями выступят учащиеся центра и лауреаты международных конкурсов. Концерт будет состоять из двух отделений. В программе «Грустный вальс» Яна Сибелиуса, пьеса «Лебедь» из сюиты Камиля Сен-Санса «Карнавал животных», танец «Вариация реки Невы» из балета Цезаря Пуни «Дочь фараона», пролог и вальс Исаака Шварца из фильма «Звезда пленительного счастья». Вход бесплатный, предварительная запись по телефону центра. Начало в 11:00.

Во вторник, 21 декабря, на ВДНХ стартуют праздничные экскурсии «Сказки и другой фольклор. Новый год в Центре «Слово». Участников ждут ежедневно до 30 декабря и со 2 по 9 января в 12:00 и 18:00. Зимние праздники на Руси отмечали весело и шумно. В Рождество радовались приходу Спасителя, а в Новый год — по древней традиции возрождающемуся солнцу и началу новой жизни. Во время экскурсий расскажут о фольклорных героях и сюжетах, а также о красоте и смыслах русских праздничных традиций.

В этот же день начинаются тематические экскурсии в центре «Космонавтика и авиация» — «Новый год и Рождество в космосе». До 30 декабря и со 2 по 9 января будет проходить по три сеанса: в 11:00, 14:00 и 18:00. Гости ВДНХ узнают, как космонавты проводят зимние праздники, где на космической станции елка, как приготовить оливье в невесомости и какие блюда у экипажа на новогоднем столе.

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