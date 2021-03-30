Офицер группы «Альфа» Алексей Филатов представил музыкальный спектакль о людях с большой буквы

Пре­мье­ра спек­так­ля «Люди А» по одно­имен­ной кни­ге Алек­сея Фила­то­ва состо­я­лась в Боль­шом кон­церт­ном зале «Жуков» Музея Побе­ды 26 мар­та 2021 года.

В фойе перед спек­так­лем цари­ла празд­нич­ная атмо­сфе­ра. Гостя­ми вече­ра ста­ли: заме­сти­тель Гене­раль­но­го дирек­то­ра Обще­рос­сий­ской обще­ствен­ной орга­ни­за­ции «Рос­сий­ское автор­ское обще­ство» Вадим Бре­ев, про­дю­сер Игорь Мат­ви­ен­ко, певи­ца Ирсон Куди­ко­ва, экс-министр обо­ро­ны ДНР Игорь Стрел­ков, дей­ству­ю­щие сотруд­ни­ки спец­под­раз­де­ле­ния «Аль­фа» (кото­ро­му и посвя­щен спек­такль), вете­ра­ны, семьи погиб­ших офи­це­ров, каде­ты и уча­щи­е­ся воен­ных учи­лищ, чита­те­ли Алек­сея Фила­то­ва, при­гла­шен­ные им на пре­мье­ру лич­но. Гостей встре­чал вете­ран груп­пы «Аль­фа», май­ор запа­са Ген­на­дий Соколов.

О геро­ях из зна­ме­ни­той анти­тер­ро­ри­сти­че­ской груп­пы «Аль­фа» слы­ша­ли мно­гие, но кон­крет­ной инфор­ма­ции о них в откры­тых источ­ни­ках мало. При­от­крыть заве­су тай­ны смог в сво­ей кни­ге «Люди А» офи­цер Алек­сей Фила­тов, про­слу­жив­ший более 21 года, в том чис­ле и в леген­дар­ной груп­пе «Аль­фа». Спек­такль Кирил­ла Вытопто­ва по это­му бест­сел­ле­ру — уни­каль­ное сви­де­тель­ство о тех, кого «не зовут туда, где все хоро­шо». Как спел сам Алек­сей Фила­тов в нача­ле спек­так­ля под бод­ря­щий хард-роко­вый акком­па­не­мент живо­го ансам­бля, «мы груп­па «Аль­фа», а это зна­чит — нам пер­вы­ми вста­вать и побеждать».

На «пере­до­вой» поста­нов­ки ока­за­лись четы­ре бое­вых това­ри­ща Алек­сея Фила­то­ва, кото­рых уже нет в живых — пол­ков­ни­ку Ана­то­лию Саве­лье­ву, под­пол­ков­ни­ку Вик­то­ру Бли­но­ву, млад­ше­му лей­те­нан­ту Ген­на­дию Сер­ге­е­ву и пол­ков­ни­ку Юрию Тор­ши­ну. А свое­об­раз­ным про­ло­гом к спек­так­лю послу­жи­ли несколь­ко штри­хов из его соб­ствен­ной судь­бы, нераз­рыв­но свя­зан­ной с исто­ри­ей спец­под­раз­де­ле­ния «Аль­фа».

Про­фес­си­о­наль­ным акте­рам-декла­ма­то­рам (вме­сте со всту­пав­шим в куль­ми­на­ци­он­ные момен­ты со сво­и­ми репли­ка­ми Алек­се­ем Фила­то­вым) уда­лось ожи­вить опи­сан­ные в кни­ге «Люди А» собы­тия, а экран за их спи­на­ми допол­нил про­зву­чав­шие со сце­ны рас­ска­зы ярки­ми визу­аль­ны­ми обра­за­ми. Для харак­те­ри­сти­ки каж­до­го героя спек­так­ля были подо­бра­ны свои инди­ви­ду­аль­ные краски.

Пол­ков­ни­ка Ана­то­лия Саве­лье­ва бой­цы спец­под­раз­де­ле­ния за его несги­ба­е­мую волю, силу и вынос­ли­вость назы­ва­ли «мон­стром», а он в самые тяже­лые мину­ты во вре­мя опе­ра­ций мог про­ци­ти­ро­вать им наизусть Ахма­то­ву и Цве­та­е­ву. Повест­во­ва­ние о под­пол­ков­ни­ке Вик­то­ре Бли­но­ве велось через приз­му его увле­че­ния немец­ким язы­ком, люб­ви к поряд­ку и про­фес­си­о­на­лиз­му. Рас­крыть харак­тер млад­ше­го лей­те­нан­та Ген­на­дия Сер­ге­е­ва, погиб­ше­го во вре­мя рас­стре­ла Дома Сове­тов в Москве 4 октяб­ря 1993 года, помог­ли днев­ни­ки его вдо­вы Еле­ны, руко­пис­ные стра­ни­цы кото­ро­го выво­ди­лись на экран. Цве­ты сидя­щим в зале офи­цер­ским женам — самая скром­ная дань, кото­рую мог­ли отдать авто­ры под­ста­нов­ки. Но насколь­ко же умест­ным и тро­га­тель­ным ока­зал­ся такой жест в этот момент!

Жен­щи­ны и дети — вот две самых боль­ных темы, о кото­рых невоз­мож­но гово­рить без слез в кон­тек­сте анти­тер­ро­ри­сти­че­ских опе­ра­ций. О детях было нема­ло ска­за­но в финаль­ной «гла­ве» спек­так­ля, посвя­щен­ной пол­ков­ни­ку Юрию Тор­ши­ну — участ­ни­ку осво­бож­де­ния залож­ни­ков в теат­раль­ном цен­тре на Дуб­ров­ке и шко­ле Бесла­на. Погиб же пол­ков­ник уже в мир­ное вре­мя в Чечне, оста­вив напо­сле­док всем нам завет: «Будем жить»

«Будем жить» — эти же сло­ва зву­ча­ли и в испол­нен­ной Алек­се­ем Фила­то­вым под зана­вес песне. Помо­га­ли ему в этот вечер дру­зья: испол­ни­тель песен о насто­я­щих муж­чи­нах Денис Май­да­нов и радуш­ная вока­лист­ка груп­пы «Город 312» Ая. Поста­вив в спек­так­ле жир­ную точ­ку эмо­ци­о­наль­ной фра­зой «спа­си­бо, дру­зья, что вы рядом со мной», Алек­сей Фила­тов пояс­нил, что исто­рия поста­нов­ки «Люди А» на самом деле толь­ко начи­на­ет­ся. Вско­ре спек­такль отпра­вит­ся на гастро­ли и его пред­сто­ит уви­деть и оце­нить по досто­ин­ству еще мно­гим и мно­гим нерав­но­душ­ным граж­да­нам нашей страны.

- Я вол­но­вал­ся, — при­знал­ся Алек­сей Фила­тов после пре­мье­ры. — До послед­не­го момен­та бес­по­ко­ил­ся, полу­чит­ся ли спек­такль, понра­вит­ся ли нашей «аль­фов­ской» ауди­то­рии, не будет ли каких-то накла­док. Пере­жи­вал из-за соб­ствен­но­го выступ­ле­ния – восемь песен живо­го испол­не­ния! Но, судя по пер­вым отзы­вам, всё про­шло отлич­но. И как писа­ли потом при­сут­ство­вав­шие, нам уда­лось создать почти домаш­нюю атмо­сфе­ру искрен­но­сти. Если это так, то я рад, что мы рабо­та­ли не зря.

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