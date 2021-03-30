Офицер группы «Альфа» Алексей Филатов представил музыкальный спектакль о людях с большой буквы

Премьера спектакля «Люди А» по одноименной книге Алексея Филатова состоялась в Большом концертном зале «Жуков» Музея Победы 26 марта 2021 года.
В фойе перед спектаклем царила праздничная атмосфера. Гостями вечера стали: заместитель Генерального директора Общероссийской общественной организации «Российское авторское общество» Вадим Бреев, продюсер Игорь Матвиенко, певица Ирсон Кудикова, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, действующие сотрудники спецподразделения «Альфа» (которому и посвящен спектакль), ветераны, семьи погибших офицеров, кадеты и учащиеся военных училищ, читатели Алексея Филатова, приглашенные им на премьеру лично. Гостей встречал ветеран группы «Альфа», майор запаса Геннадий Соколов.
О героях из знаменитой антитеррористической группы «Альфа» слышали многие, но конкретной информации о них в открытых источниках мало. Приоткрыть завесу тайны смог в своей книге «Люди А» офицер Алексей Филатов, прослуживший более 21 года, в том числе и в легендарной группе «Альфа». Спектакль Кирилла Вытоптова по этому бестселлеру — уникальное свидетельство о тех, кого «не зовут туда, где все хорошо». Как спел сам Алексей Филатов в начале спектакля под бодрящий хард-роковый аккомпанемент живого ансамбля, «мы группа «Альфа», а это значит — нам первыми вставать и побеждать».
На «передовой» постановки оказались четыре боевых товарища Алексея Филатова, которых уже нет в живых — полковнику Анатолию Савельеву, подполковнику Виктору Блинову, младшему лейтенанту Геннадию Сергееву и полковнику Юрию Торшину. А своеобразным прологом к спектаклю послужили несколько штрихов из его собственной судьбы, неразрывно связанной с историей спецподразделения «Альфа».
Профессиональным актерам-декламаторам (вместе со вступавшим в кульминационные моменты со своими репликами Алексеем Филатовым) удалось оживить описанные в книге «Люди А» события, а экран за их спинами дополнил прозвучавшие со сцены рассказы яркими визуальными образами. Для характеристики каждого героя спектакля были подобраны свои индивидуальные краски.
Полковника Анатолия Савельева бойцы спецподразделения за его несгибаемую волю, силу и выносливость называли «монстром», а он в самые тяжелые минуты во время операций мог процитировать им наизусть Ахматову и Цветаеву. Повествование о подполковнике Викторе Блинове велось через призму его увлечения немецким языком, любви к порядку и профессионализму. Раскрыть характер младшего лейтенанта Геннадия Сергеева, погибшего во время расстрела Дома Советов в Москве 4 октября 1993 года, помогли дневники его вдовы Елены, рукописные страницы которого выводились на экран. Цветы сидящим в зале офицерским женам — самая скромная дань, которую могли отдать авторы подстановки. Но насколько же уместным и трогательным оказался такой жест в этот момент!
Женщины и дети — вот две самых больных темы, о которых невозможно говорить без слез в контексте антитеррористических операций. О детях было немало сказано в финальной «главе» спектакля, посвященной полковнику Юрию Торшину — участнику освобождения заложников в театральном центре на Дубровке и школе Беслана. Погиб же полковник уже в мирное время в Чечне, оставив напоследок всем нам завет: «Будем жить»
«Будем жить» — эти же слова звучали и в исполненной Алексеем Филатовым под занавес песне. Помогали ему в этот вечер друзья: исполнитель песен о настоящих мужчинах Денис Майданов и радушная вокалистка группы «Город 312» Ая. Поставив в спектакле жирную точку эмоциональной фразой «спасибо, друзья, что вы рядом со мной», Алексей Филатов пояснил, что история постановки «Люди А» на самом деле только начинается. Вскоре спектакль отправится на гастроли и его предстоит увидеть и оценить по достоинству еще многим и многим неравнодушным гражданам нашей страны.
- Я волновался, — признался Алексей Филатов после премьеры. — До последнего момента беспокоился, получится ли спектакль, понравится ли нашей «альфовской» аудитории, не будет ли каких-то накладок. Переживал из-за собственного выступления – восемь песен живого исполнения! Но, судя по первым отзывам, всё прошло отлично. И как писали потом присутствовавшие, нам удалось создать почти домашнюю атмосферу искренности. Если это так, то я рад, что мы работали не зря.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.