Фестиваль «Первый план» и Abrau Club представили совместную коллекцию «Главный герой»

Фестиваль «Первый план», объединивший самые яркие спектакли ведущих театральных вузов России, и lifestyle-бренд Abrau Club представили совместную коллекцию «Главный герой».
Название коллекции отсылает к актуальному культурному контексту и переосмысляет понятие «главного героя»: это внутренняя позиция человека — быть автором собственной истории, принимать решения и определять свой жизненный путь.
Коллекция включает одежду и повседневные аксессуары: свитшоты, футболки, бейсболки, брелоки для ключей и ежедневники. На большинстве предметов размещена фраза «Главный герой», которая становится лаконичным визуальным акцентом.
Официальная линейка фестиваля представлена на площадке «Первого плана» в формате мини-витрины Abrau Club. Отдельные предметы стали частью визуальной идентичности фестивальной среды.
Но, что значит быть «главным героем» своей жизни? Как поймать это ощущение за пределами сцены? Abrau Club спросил об этом молодых актеров, участников фестиваля «Первый план». Их размышления опубликованы на сайте проекта.