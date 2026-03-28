Фестиваль «Первый план» и Abrau Club представили совместную коллекцию «Главный герой»

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

By editor
Abrau Club x Первый план
Фото: пресс-служба Abrau Club / Первый план

Фестиваль «Первый план», объединивший самые яркие спектакли ведущих театральных вузов России, и lifestyle-бренд Abrau Club представили совместную коллекцию «Главный герой».

Название коллекции отсылает к актуальному культурному контексту и переосмысляет понятие «главного героя»: это внутренняя позиция человека — быть автором собственной истории, принимать решения и определять свой жизненный путь.

Коллекция включает одежду и повседневные аксессуары: свитшоты, футболки, бейсболки, брелоки для ключей и ежедневники. На большинстве предметов размещена фраза «Главный герой», которая становится лаконичным визуальным акцентом.

Официальная линейка фестиваля представлена на площадке «Первого плана» в формате мини-витрины Abrau Club. Отдельные предметы стали частью визуальной идентичности фестивальной среды.

Но, что значит быть «главным героем» своей жизни? Как поймать это ощущение за пределами сцены? Abrau Club спросил об этом молодых актеров, участников фестиваля «Первый план». Их размышления опубликованы на сайте проекта.

брелок - ключ к успеху

