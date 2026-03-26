Представлена форма для олимпиадных сборных России

В Российском государственном университете имени А.Н. Косыгина в рамках заседания Коллегии Совета при Национальном центре «Россия» по разработке и продвижению нового российского стиля в общественном пространстве состоялась презентация первого этапа реализации проекта по созданию национальной формы для школьников и студентов — участников международных образовательных и научных олимпиад.

«Форма для наших школьников и студентов-олимпиадников — один из приоритетных проектов Совета, который уже перешел в стадию практического воплощения. Ребята, которые защищают честь страны на международных интеллектуальных состязаниях, должны выглядеть достойно и чувствовать нашу поддержку. Мы видим, как великолепно выступают наши дети на олимпиадах, и то, как они выглядят, приобретает особое значение для страны и общества», — сказала председатель Совета, советник Президента Российской Федерации Елена Ямпольская.

Первую часть коллекции формы представила основатель бренда «Нева» и лидер проектной команды Совета Алиса Лобанова. Она рассказала, что цель создания — отработать технологию шитья, проверить посадку изделий на разных типах фигур и сформировать окончательное видение стиля.

«Нам было важно создать не просто красивую одежду, а функциональную систему, в которой каждая деталь работает на образ и комфорт. Уникальность проекта состоит в том, что ранее единая форма для олимпиадных сборных не создавалась. Благодаря поддержке Совета инициатива получила практическое воплощение. В январе 2026 года проект перешел в стадию разработки и шитья сигнальных образцов», — отметила она.

К разработке формы также были привлечены специалисты РГУ им. А.Н. Косыгина. Их участие позволило соединить исторические знания о русском костюме с современными технологиями, обеспечив эргономику изделий.

«Инициатива по разработке современной формы для школьников, представляющих страну на международных олимпиадах, направлена на создание единого визуального образа участников, отражающего высокий уровень подготовки, уважение к традициям и современный подход к стилю. В основе коллекции — адаптация классического костюма с учетом подростковой аудитории: удобство, функциональность и сдержанная эстетика. Проект ориентирован на поддержку одаренных школьников и студентов, развитие их представительства на международной арене, что соответствует общей задаче российских образовательных учреждений», — объяснил ректор РГУ им. А.Н. Косыгина Валерий Белгородский.

Линейка образов и цветовое решение

Линейка образцов включает в себя парадную и повседневную одежду. Основой представительского гардероба российских сборных на международных состязаниях станет именно парадная линейка. В состав комплектов вошли парки, пальто, пиджаки, жилеты, брюки, юбки, а также аксессуары.

Утверждены два основных цвета формы: глубокий синий и благородный серый. Синий выбран как представительский — он ассоциируется с интеллектом, деловой культурой и вызывает уважение. Серый дополняет его, выражая сдержанную силу. В сочетании с белыми аксессуарами он отсылает к образу льда, подчеркивая стойкость и ясность ума.

Национальный код: символика и декорирование

Задача сделать форму максимально отражающей национальный и культурный код страны потребовала интеграции государственных и культурных символов. Для этого выбраны два стилистических направления: цвета государственного флага России и аутентичный орнамент.

В декоре пиджаков использована вышивка с растительным орнаментом Великого Устюга — узнаваемым мотивом народного искусства. Вышивка соединяет современный крой с традициями.

Акцентными элементами стали нашивки и металлические нагрудные значки. Среди вариантов — два логотипа для сборной: стилизованные кольца, символизирующие единство школьников, студентов и наставников, и земной шар, подчеркивающий глобальный масштаб интеллектуальных побед.

Следующим этапом реализации проекта станет разработка повседневной линейки формы, которая запланирована на май 2026 года.

По итогам заседания члены Коллегии Совета высоко оценили представленную коллекцию формы, отметив ответственный труд разработчиков и глубокую проработку всех элементов. Работа над проектом будет продолжена с учетом рекомендаций, высказанных в ходе обсуждения.