Фестиваль «Петербургские театральные сезоны» состоялся в Баку

С 21 по 26 ноября в рамках Года Гейдара Алиева в столице Азербайджана — Баку — прошел XVII ежегодный кросскультурный фестиваль «Петербургские театральные сезоны», призванный налаживать и развивать культурные связи между Петербургом и другими городами и арт-центрами по всему миру.

Фестиваль состоялся при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике, Министерства культуры Азербайджанской Республики, Представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике. Все события «Петербургских театральных сезонов» принял Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна.

Жителям Баку были представлены постановки «Женитьба Бальзаминова» Государственного драматического театра «Приют комедианта», «Ночь Гельвера» Академического драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской, «Волки и овцы» театра-фестиваля «Балтийский дом», «Аленький цветочек» театра «Кукольный формат», а также выставка «Герои театра КУКФО».

Все спектакли прошли при полном аншлаге — события фестиваля посетили 2170 зрителей.

За 17 лет «Петербургские театральные сезоны» увидели в Праге, Берлине, Тель-Авиве, Марселе, Милане, Афинах и многих других городах. В разные годы в фестивале принимали участие Александринский театр, Театр им. Ленсовета, «Приют комедианта», Большой театр кукол, БДТ им. Г.А. Товстоногова и многие другие. С 2020 по 2022 год зрители могли следить за событиями в онлайн-формате.

Помимо офлайн-программы в сообществе «Петербургских театральных сезонов» в социальной сети ВКонтакте состоялись онлайн-встречи с режиссерами и актерами спектаклей, а также онлайн-трансляция спектакля «Идиот» театра «Приют комедианта». Видеоролики посмотрели более 100 000 пользователей социальной сети.