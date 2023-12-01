Фестиваль OEBF — сплав искусства и культуры, содружество стран

В Лондоне завершился ежегодный международный Фестиваль Open Eurasian Literature Festival & Book Forum (OEBF). Он проходил с 26 по 28 ноября. Мероприятие привлекло внимание многих поклонников культуры и искусства, объединив под своей эгидой кинематограф, дизайн и литературу.

В воскресенье, 26 ноября, в кинотеатре Premier Cinemas Romford Лондона зрителей впечатлили шедевры современного киноискусства: «Vysotsky. The Odessa Notebook» режиссера Анатолия Бальчева, «The Pilot - A Battle for Survival» режиссера Рената Давлетьярова. Анатолий Балычев представил ленту лично, поделившись своими творческими эмоциями с аудиторией. Присутствующие гости смогли разделить свои впечатления от просмотра фильма в компании автора, что придало показу особую атмосферу и глубину.

В рамках кинопоказа гости мероприятия оценили работы самого молодого модельера на профессиональном подиуме в СНГ Лааль Авгамбаевой из Алматы.

Искусство Казахстана и России было представлено на британской земле. Это событие стало ярким примером культурного обмена и единства различных творческих направлений.

27 ноября в рамках творческого вечера, посвященного юбилею Чингиза Айтматова, выступила замечательная поэтесса из Москвы Анна Морозова.

Кульминацией фестиваля стала презентация третьего уникального поэтического альманаха «Голоса друзей - 2024», посвященного 225 летию со дня рождения А.С. Пушкина, прошедшая 28 ноября. Сборник - это объединение всех регионов Евразии благодаря искусству и культуре: в нем опубликованы 193 автора из 38 стран.

Презентация прошла в самом центре Лондона, в районе Fitzrovia, в историческом музее, где в свое время жили Джордж Бернард Шоу и Рон Л. Хаббард.

Сборник представил главный редактор, знаменитый британский поэт Джон Фарндон. Он подчеркнул что этот альманах стал не только литературным, но и культурным мостом, соединяющим разнообразные голоса регионов Евразии.

Мероприятие стало знаковым событием, демонстрирующим важность культурного диалога, это серьезный шаг в процессе взаимопонимания различных народов. Почетными гостями стали представители посольства Российской Федерации и посольства Таджикистана в Великобритании.

На презентации выступила музыкальная группа из Узбекистана «Шерхон», а также поэты из Казахстана, Узбекистана, Великобритании, России и Кыргызстана.

Фестиваль OEBF стал платформой для обмена культурными ценностями. Он укрепил связи между странами и создал пространство для творческого вдохновения. Организатором фестиваля, который проходит уже более 10 лет, является Евразийская Творческая Гильдия ( ECG London).