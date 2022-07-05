3 июля фестиваль «Петровские музыкальные Ассамблеи» стартовал на главной площади Владивостока. События фестиваля совпали с празднованием Дня города.

Церемония открытия фестиваля началось с видеообращения Министра культуры РФ Ольги Любимовой. С приветственным словом к зрителям мероприятия обратились заместитель Председателя Правительства – Министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова; заместитель Главы Администрации Владивостока Дарья Стегний. По случаю двойного торжества президент Российского духового общества, заслуженный деятель искусств Михаил Брызгалов от имени Министерства культуры Российской Федерации со сцены поздравил всех гостей на площади с Днём города и стартом фестиваля «Петровские музыкальные Ассамблеи» в Приморском крае, подчеркнув историческую связанность имени императора Петра Первого с истоками основания города.

В рамках фестиваля на главной городской сцене выступил сводный детский духовой оркестр, состоящий из 200 музыкантов-участников III Всероссийского фестиваля-конкурса «Дальневосточные фанфары» в ВДЦ «Океан», под управлением дирижёров: художественного руководителя фестиваля «Дальневосточные фанфары», президента Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова», заслуженного деятеля искусств РФ Михаила Брызгалова; художественного руководителя и главного дирижера оркестра «Уралбэнд», заслуженного деятеля искусств РФ Александра Павлова. Мероприятие реализовано при поддержке Правительства Приморского края. Репертуар оркестра включал произведения советских и современных композиторов, классические, народные и современные музыкальные композиции, известные марши, в том числе виватные марши эпохи Петра Первого. Публика увидела номера первого в России «Детского духового шоу». Выступление духовых коллективов на площади стало одним из главных событий праздничного дня. Зрители тепло встретили юных музыкантов, поддерживая их выступления громкими аплодисментами.

На протяжении творческой смены в ВДЦ «Океан» оркестры-участники под наставничеством опытных педагогов оттачивали мастерство исполнения, чтобы представить зрителям яркое музыкальное шоу. Специально для жителей и гостей Владивостока в исполнении оркестров прозвучала известная песня «Владивосток — 2000».

Фестиваль «Петровские музыкальные Ассамблеи» реализуется в рамках гранта Правительства Российской Федерации при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и посвящён празднованию 350-летия со дня рождения Петра Первого. Организатор – Ассоциация «Духовое общество имени Валерия Халилова». Партнёры фестиваля: АНО «Центр развития социальных проектов», Российский национальный музей музыки.

Фото – Правительство Приморского края, ВДЦ «Океан»

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