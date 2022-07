«Белые ночи Санкт-Петербурга 2022» — три десятилетия супермузыки!

18 и 19 июля под сводами Ледового дворца пройдет легендарный Музыкальный Фестиваль «Белые Ночи Санкт-Петербурга»! Самые яркие молодые звезды и мэтры нашей эстрады представят свои лучшие песни на одной сцене!

В этом году впечатляющая цифра «30» станет символом крупнейшего не только в России, но и Восточной Европе праздника музыки. За три десятилетия своего существования, фестиваль «Белые Ночи Санкт-Петербурга» стал одним из самых ожидаемых музыкальных событий. Своим масштабом и именами участников разных лет фестиваль известен далеко за пределами нашей страны, что позволяет закрепить в сознании молодого поколения образ России и Санкт-Петербурга как центра музыкальной культуры.

История Международного фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга» перевернула представление о российском шоу-бизнесе. Первый фестиваль состоялся в 1992 году и был официально зарегистрирован FIDOF(Международная федерация фестивальных организаций).

Лидеры российской сцены, мировые звезды и специальные гости считают за честь посетить это событие. В разные годы гостями фестиваля становились: A-Ha, Пола Абдул, Анастэйша, Баста Раймс, Эрос Рамазотти, Whitesnake, Джо Кокер, Хосе Каррерас, Крис Ри, Status Quo, Брайан Мэй (ex. Queen), Хулио Иглесиас, Ринго Старр, Deep Purple, Кевин Костнер, Вуди Аллен, The Jacksons, Scorpions, Ален Делон, Зуккеро, Джейсон Деруло, Сара Коннор, Earth Wind and Fire и многие другие.

В юбилейном году на сцену фестиваля как всегда выйдет невероятное количество суперзвед и молодых «сверхновых».

18 июля для Вас поют: MIA BOYKA, Хабиб, ВладиМир, Люся Чеботина, ЮрКисс, DABRO, Кара Кросс, Тендерлибае, Султан Лугачев, ANSI, Космос Герлс, Гума, Галибрии Мавик, Дава, Аня Покров, Амирчик, Эльман, Гафур, Андро, Тони, Мона, Ваша Маруся, Крис Янк, Юля Годунова, Асия и другие.

19 июля на сцене Ледового дворца: Бурито, Николай Басков, Дима Билан, Марина Бриз, «Земляне», Артем Качер, Денис Клявер, Юлия Ковальчук, Владимир Пресняков, Елена Север, Стас Пьеха, Юля Савичева, Слава, Пицца, Бьянка, Филатов и Кэрос, Алексей Чумаков, Маша Вебер, Сосо Павлиашвили, Валерия, Григорий Лепс и другие!

Фестиваль «Белые Ночи Санкт-Петербурга» поддерживается эфиром Первого канала, и юбилейный 2022 год не станет исключением. Концерты в Ледовом дворце будут самым запоминающимся событием лета в Северной столице.

