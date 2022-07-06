Владимир Кузьмин вступил в VIP-клуб группы «Зодчие»

29 июня в VIP клубе группы «Зодчие» состоялся концерт Владимира Кузьмина. Вечер открыл основатель клуба и лидер одноименной группы — Юрий Давыдов.

«Наши встречи регулярно проходят с сентября 2020 года. Раз в месяц друзья коллектива собираются в своём узком кругу , чтобы послушать музыку и насладиться общением. Кого здесь только не было — Евгений Маргулис, Лариса Долина, Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, Валерий Сюткин, Вячеслав Малежик, Дмитрий Харатьян, Юрий Лоза, Сергей Минаев, Михаил Гребенщиков и другие.

Сегодня ряды членов клуба пополнил легендарный Владимир Кузьмин.

Следует отметить, что это выступление отдельно проспонсировал член Клуба, давний поклонник Кузьмина — Олег Быков. Огромное ему спасибо! Потрясающий посыл для всех действительных и потенциальных членов на следующий год.

А завершится второй сезон клуба 20 июля в «Ритм Блюз Кафе»презентацией второго альбома «Зодчих» — «РОЖДЕННЫЕ ЗАЖИВО». Быть всем!» — Юрий Давыдов.

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