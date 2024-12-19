Фестиваль российского кино завершает сезон 2024 года в Дубае​​​​​​​​​​

Фестиваль российского кино, организованный РОСКИНО при поддержке Минкультуры России, завершает 2024 год в одном из самых ярких городов мира, по-восточному роскошном и гостеприимном Дубае. С 19 по 21 декабря в кинотеатре Roxy Cinemas Dubai зрители смогут посетить бесплатные показы пяти российских фильмов, ставших лидерами проката в России.

В программе – семейная сказка, кинохит 2023 года, «Чебурашка»; фантастический фильм «Сто лет тому вперед» с триумфатором Каннского кинофестиваля Марком Эйдельштейном; «Вызов» с Юлией Пересильд – первый в истории фильм, снятый в космосе, а также музыкальное фэнтези «Бременские музыканты» и новая спортивная драма «Триумф».

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова: «В широком кинопрокате ОАЭ и других стран Аравийского полуострова появляется все больше российских картин, местные онлайн-платформы и телеканалы приобретают как российские фильмы, так и сериалы, анимацию, а также документальное кино. Сам Дубай с его футуристичными локациями становился съемочной площадкой для ряда крупных российских проектов. Ждем всех на Фестивале российского кино!»

Российское кино пользуется популярностью в Объединенных Арабских Эмиратах. Так, например, фильмы «Чебурашка» и «Вызов» уже успели собрать полные залы на Ближнем Востоке и стали хитами среди местной аудитории. Кроме того, 8 мая этого года в Дубае прошла не менее успешная премьера фильма «Сто лет тому вперед».

В рамках Фестиваля российского кино состоится премьера в ОАЭ спортивной драмы «Триумф» – о якутских вольноборцах и их тренере, ставших сенсацией на XXI летних Олимпийских играх в Монреале в 1976 году. Первый показ этого фильма в Дубае посетит и режиссер фильма Михаил Лукачевский: перед просмотром он представит кино вместе с Оксаной Фроловой, заместителем генерального директора РОСКИНО, а затем ответит на вопросы зрителей после сеанса.

Ранее, в ноябре 2024 года российский кинематограф был также представлен в Дубае, но для профессиональной аудитории: на Дубайском международном рынке контента DICM 2024. Двадцать российских компаний на стенде, организованном компанией РОСКИНО при поддержке Минкультуры России, презентовали международным покупателям контента (дистрибьюторам, представителям ТВ-каналов и онлайн-платформ) новые фильмы, сериалы, анимацию и документальное кино. Был заключен ряд сделок, к примеру, новый анимационный российский хит «Лунтик. Возвращение домой» скоро увидят в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

В 2022 году в рамках Фестиваля российского кино в Дубае уже были успешно проведены показы анимационных фильмов «Финник», «Фиксики против кработов», «Чинк: хвостатый детектив», фантастического триллера «Спутник», балетной драмы «Большой» и комедии о конфликте поколений «Молодой человек».

Фестивали российского кино и специальные показы, организованные РОСКИНО при поддержке Минкультуры России, в 2024 году прошли на Кубе, в Китае, Иране, Сербии, Индии, Франции, Лаосе, Вьетнаме, Никарагуа, Казахстане, Киргизии, Туркменистане, Белоруссии, Таджикистане и других странах.