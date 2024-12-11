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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Генеральный директор Бахрушинского музея представила Россию на конференции HERITAGE MIDDLE EAST 2024 в Абу-Даби

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Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова на конференции HERITAGE MIDDLE EAST 2024 в Абу-Даби. Фото © пресс-служба Бахрушинского музея

10 декабря в Абу-Даби (ОАЭ) генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова представила на конференции HERITAGE MIDDLE EAST 2024 мультимедийный экспозиционный комплекс музейно-театрального квартала «Бахрушинский». Комплекс разработан российскими инженерами, над контентным наполнением также работали российские художники и дизайнеры. 

«Бахрушинский музей является экспертом по внедрению мультимедийных технологий. Мы проработали и создали более 200 цифровых инсталляций, которые дополнят и расширят наши новые постоянные экспозиции. Почему мы так много внимания уделяем новым технологиям? Мы конкурируем за внимание поколений Z и Альфа, которые с раннего детства погружены в цифровую среду. Технологии и мультимедиа – наш универсальный переводчик в разговоре с ними. При этом мы обязаны сохранить глубину контента, историческую ценность и значимость наших экспонатов, все богатство истории российского театра. Наша задача – максимально интегрировать коллекцию Бахрушинского музея в цифровое мультимедийное пространство и использовать для этого все существующие на данный момент технологии работы с контентом. Сейчас уже оцифровано более 80% предметов из 1,5 млн предметов нашего фонда, и 40% из этого – в высоком разрешении», — рассказала генеральный директора Бахрушинского музея Кристина Трубинова.

Над разработкой мультимедийного экспозиционного комплекса Бахрушинского театрального музея работает экспертное сообщество известных российских архитекторов, дизайнеров, театральных художников, театроведов, композиторов, специалистов по звуку, свету, компьютерной графике и мультимедиа. Многие из них – эксперты международного уровня. Опираясь на их опыт, Бахрушинский музей создает единое иммерсивное мультимедийное пространство, где посетитель сможет не только смотреть, но и взаимодействовать с экспозицией, участвовать в предложенных сценариях.
 
Главной задачей экспертов является объединение 11,5 тысяч предметов из фондов музея с более 55 тысяч цифровых изображений и около 200 интерактивных мультимедийных инсталляций, которые дополнят постоянные экспозиции Музея. На данный момент мультимедийный комплекс, объединяющий постоянные экспозиции Бахрушинского театрального музея, является одним из наиболее современных в России. 

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