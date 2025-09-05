VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

В Лондоне состоялась презентация сказок Елены Макаровой

Конец августа ознаменовался уникальным мероприятием — в столице Великобритании, в историческом здании Fitzroy House, состоялось одно из самых вдохновляющих событий сезона — презентация новой книги детской писательницы Елены Макаровой из Узбекистана. Издание, включившее в себя сразу две языковых версии — на русском и английском — увидело свет благодаря издательству Hertfordshire Press (UK) и стало важным событием Дня Евразийской литературы в Лондоне. К этому особенному событию присоединились не только коллеги из Лондона, но и творческие гости из Европы и Азии благодаря координации Eurasian Creative Guild (London).

сказки - елена макарова

Елена великолепно представила свою книгу «Сказки для детей | Fairy tales for children», написанную с тонким юмором, глубоким философским подтекстом и уважением к детской душе. Сборник сказок призван не только развлекать, но и воспитывать читателя — как юного, так и взрослого. Эта яркая и трогательная книга, адресованная самым маленьким читателям от 3 до 5 лет, покорила гостей своей теплотой, добротой и тонкой философией, столь необходимой в детском воспитании. Гости мероприятия отметили, что билингвальный формат не только открывает детям возможность читать на двух языках, но и способствует культурному обмену уже с самого раннего возраста, а иллюстрации, созданные в доброй и узнаваемой эстетике, дополнительно усиливают эмоциональную и обучающую составляющую книги. Издание стало возможным благодаря Премии имени Марии Щевель, учрежденной для поддержки талантливых детских авторов.

Елена Макарова одержала победу в номинации «Лучшая детская книга» конкурса Open Eurasia 2024 — престижного международного литературного состязания, ежегодно объединяющего десятки стран и сотни участников уже четырнадцать лет.

На презентации лично присутствовал основатель издательства и вице-председатель Eurasian Creative Guild (London) Марат Ахмеджанов. «В мире, где всё чаще теряется внимание к простым вещам, именно детская книга становится первым проводником в культуру, язык и человечность. Мы гордимся тем, что можем поддерживать такие важные инициативы — и особенно приятно, что автор книги представляет Узбекистан, страну с богатым литературным наследием» — отметил он. Особенно символично, что презентация прошла в преддверии Дня Независимости Республики Узбекистан, подчеркнув выдающийся потенциал страны.

Фото © пресс-служба SRM

