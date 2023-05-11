В Москве состоится 1-й Молодежный конкурс «Время петь Фатьянова»

«Первым делом, первым делом самолеты, ну а девушки, а девушки потом».

Стихи, написанные Алексеем Фатьяновым, стали одним из культурных символов советской эпохи, песни на его слова прозвучали во многих легендарных отечественных фильмах, и их знал наизусть весь Советский Союз! Сегодня творчество Алексея Фатьянова по-прежнему актуально, его песни узнаваемы и любимы. Благодаря впервые организованному в Москве конкурсу «Время петь Фатьянова», песни Алексея Фатьянова получат новое прочтение – известные музыкальные композиции представят молодые талантливые исполнители. Сбор заявок для участия пройдет в онлайн формате с 20 марта по 31 июля 2023 г., затем пройдет отбор лучших исполнителей, а сам конкурс завершится в октябре 2023 г. гала-концертом в Московском Дворце Молодежи с участием российских звезд.

Алексей Фатьянов – выдающийся советский поэт, песни на его стихи прозвучали в таких легендарных советских фильмах как «Небесный тихоход» («Потому что мы пилоты»), «Большая жизнь» («Три года ты мне снилась»), «Весна на Заречной улице» («Когда весна придет»). Помимо этого, широкую известность получили песни Алексея Фатьянова к спектаклю «Свадьба с приданым» («Хвастать, милая, не стану»), композиция «Где же вы теперь, друзья-однополчане». Многие современные российские звезды имеют в своем репертуаре знаменитые песни Фатьянова – Дмитрий Маликов неоднократно исполнял «Три года ты мне снилась», эту песню исполняли также Лариса Долина в дуэте с Николаем Носковым, Владимир Пресняков вместе с Кристиной Орбакайте пели вместе «На крылечке», Александр Олешко – «В городском саду» и другие.

Алексей Фатьянов оставил потомкам огромное наследие из произведений, и АНО Культурный центр имени поэта А.И. Фатьянова, понимая, насколько важно сохранять и передавать творчество великого поэта из поколения в поколение, в 2023 году при поддержке Гранта Мэра Москвы «Душевная Москва» впервые организует молодежный конкурс «Время петь Фатьянова», для того, чтобы способствовать распространению и популяризации уникальных русских музыкальных произведений на примере стихов и песен на стихи Алексея Фатьянова. Помимо этого, организаторы конкурса, среди которых внучка поэта Анна Китина-Фатьянова, ставят своей целью благодаря проведению конкурса создать условия для самореализации молодых талантливых и активных авторов и исполнителей.

Конкурс будет проведен в несколько этапов с завершающим гала-концертом: с 20 марта 2023 г. по 31 июля 2023 г. в онлайн формате пройдет сбор заявок, с 1 августа 2023 г. по 20 сентября 2023 г. членами жюри конкурса будет отбор талантливых авторов и исполнителей, а сам конкурс пройдет с 1 по 30 октября 2023 г. очно (в рамках которого пройдут выступления молодых исполнителей, круглые столы, мастер-классы) и завершится в октябре 2023 г. гала-концертом с участием российских звезд.

На гала-концерте в торжественной обстановке пройдут награждения победителей конкурса с вручением призов, победители также получат приглашение в 2024 году выступить в ежегодном Всероссийском Фатьяновском празднике поэзии и песни «Соловьи, соловьи» на родине поэта – в городе Вязники Владимирской области, а в этом году Фатьяновский фестиваль состоится в 50-ый юбилейный раз 22 июля 2023 года.

В конкурсе принимают участие три возрастные группы: дети от 7 до 14 лет, подростки от 14 до 18 лет и молодые люди от 18 до 30 лет. Участники конкурса споют добрые песни, старые и новые (созданные специально для конкурса), чтобы еще раз прочувствовать, какая красивая страна Россия, какие красивые в ней поют песни и какие прекрасные люди здесь живут.

Более подробная информация о конкурсе, а также подача заявки для участия в конкурсе возможна на сайте: https://culcentrfat.ru .

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