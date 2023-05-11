«Благовест» представит концерт «Птица-музыка» на сцене Зеркального зала Москонцерта

21 мая уникальный творческий проект «Благовест-детям» объединит на сцене Зеркального зала Москонцерта Ансамбль духовной музыки «Благовест» (руководитель и основатель – Галина Кольцова) и хоровые коллективы «Надежда» (руководитель – Екатерина Морозова) и «Концертный хор» (руководитель – Елена Шулятьева) одной из старейших хоровых школ города Москвы – Детской музыкально-хоровой школы имени И.И.Радченко.

В программе Ансамбля прозвучат избранные номера из цикла «Сто великих мелодий». В заключение концерта хоровые коллективы ДМХШ им. И.И.Радченко и Ансамбль «Благовест» совместно исполнят специально написанную для концерта песню Антона Вискова «Птица-музыка».

Билеты можно приобрести по ссылке.

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