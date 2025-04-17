Фестиваль Signal 2025 анонсировал вторую волну артистов

Ведущий фестиваль современной музыки, искусства и архитектуры Signal в Никола-Ленивце, объявил вторую волну артистов. К лайн-апу присоединяются Cabanne, Lipelis, Errortica, Ducktails и многие другие.

Девятый фестиваль электронной музыки Signal с тэглайном «Beyond the Limits» расскрыл новые имена. К лайн-апу присоединились сорок артистов из России, Европы и Азии.

В числе музыкантов: Cabanne — легенда минимала из Парижа, босс лейбла Minibar, аффилиат Perlon, игравший с Вильялобосом и Хоутином в супергруппе Narod Niki. Lipelis — фантастически эрудированный диджей-космополит, гордость московской сцены, которую он давно перерос. Возвращение в Россию три года спустя.

Кроме них в лесном амфитеатре Möbius: хрупкие пьесы на стыке IDM и электроакустики в лайве сербского новатора Vukasin Ðelič. DJ Stonik1917 с виральными гимнами молодости. Четыре топа из универсума ГОСТ Звук — Lapti, Hoavi, Vtgnike, Flaty, а также Eostra, Wei, Lampasova.

Гарантия стиля и безбашенности от фаворитки локальной тусовки. По многочисленным запросам — Errortica на сцене Signal.

Концертный Meadow. Кумир медиа от Pitchfork до The Wire, лидер US-бэнда Real Estate — Мэтт Монданил с гипнагоджиком и плавлеными гитарными лупами своего соло-проекта Ducktails. Возвращение Kito Jempere Band в оригинальном составе. Открытие года — хип-хоп дуэт Второй Ка, ушедший в постпанк-иронию и танцевальную электронику. Гэридж за пеленой эмбиента от Ishome.

Rodnya. Минимализм и эксперименты от ключевой фигуры нового румынского андера — Andrei Ciubuc. Выведенный за границы жанров перфекционизм от Hipushit. Познающий новые грани себя пионер местного джангла Yuri Usachev, а также J.P, Черный Человек и Natali F.

Prizma. Доведенный до идеала гипнотизм ритмических циклов с итальянским знаком качества — Modern Heads на сабе Subspace. Иранка Msiyan, вышедшая с подпольных рейвов Тегерана на одну сцену с первыми лицами мирового техно. Лайвы Директор Всего x SP4K, Flüchtlink, сеты от Sputnik, Algo, Ellen и Utah.

Flower в ландшафтном парке Версаль озвучат Izhevski с блендом минимала и интеллигентного дипхауса, Nikita Grib, DeekThat, Daniel Hokum, Andrey Popescu, Betelgeize + IKVA и покровители чиллрейва Geju.

В очаге нетривиальной танцевальной электроники разных форм, Kiosko, выступят Sibewest, сдруживший хардвейв, транс и ломаные ударные, Ennja и BENEATH MY SHADE.