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«Вдоль по Питерской»: артисты красноярского ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко восстановили знаменитый музыкальный номер

editor
By editor
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вдоль по питерской
Фото © пресс-службая Красноярской краевой филармонии

Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири им. М.С. Годенко представляет серию концертов «Подарок шефу». Концерты состоятся в преддверии 106-летия со дня рождения художественного руководителя и главного балетмейстера коллектива (1963-1991) — народного артиста СССР Михаила Семёновича Годенко.

Программа включает в себя постановки разных лет, отражающие неповторимый стиль и мастерство хореографа. Помимо танцевальных номеров, зрители смогут погрузиться в историю ансамбля и узнать больше о творческом пути Михаила Семеновича. Видеоролики, созданные на основе уникальных архивных материалов, расскажут о создании знаменитых постановок, раскроют секреты успеха коллектива и продемонстрируют почерк великого мастера.

«В прошлом году разбавили концертную программу архивными видеозаписями. Здесь и воспоминания ветеранов, и съемки с репетиций. Такая форма пришлась по душе зрителям», — отметила директор Красноярского ансамбля танца Сибири им. М.С. Годенко Анастасия Карцева.

Приятным сюрпризом для зрителей станет восстановленный номер «Вдоль по Питерской». Главный балетмейстер ансамбля, народная артистка РСФСР, кавалер ордена Дружбы Лидия Дзьобак до сих пор с теплотой вспоминает работу над ним.

«У меня нет любимых номеров. Ведь в каждом мы проживали целую жизнь, но «Вдоль по Питерской» стал одним из знаковых для коллектива. В 1970-е годы большой популярностью пользовалась одноимённая песня, созданная Фёдором Шаляпиным. Её исполняли такие известные артисты, как Иосиф Кобзон, Сергей Захаров. Именно тогда, Михаилу Семёновичу пришла идея поставить танец, раскрывающий красоту и удаль русской души, используя мотив известной мелодии. Для ансамбля важнейшим событием стало выступление с этой постановкой в Кремле: сорок артистов на сцене, одетые в простые, но выразительные костюмы — девушки в простых платьицах с голубыми платочками. Тогда выступление произвело настоящий фурор. С этого момента началось преображение коллектива. Коллектив получил высокую оценку, как идущий в ногу со временем», — вспоминает Лидия Дмитриевна.

Восстановленный номер в исполнении артистов Ансамбля танца Сибири имени Михаила Годенко демонстрируется на сцене Большого зала Красноярской филармонии.

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