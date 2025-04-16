В Ясной Поляне будут реставрационные мастерские

На территории музея-усадьбы Льва Толстого в Тульской области продолжается строительство и реконструкция зданий, необходимых для расширения выставочных площадей и новых возможностей приема и обслуживания туристов. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на первый этап работ. Они пройдут на объекте незавершенного строительства «Реставрационные мастерские».

Общая площадь здания мастерских — 1991,4 кв. м. «Здесь разместят помещения для выполнения несложных реставрационных работ. В здании также планируют проводить выставки и другие культурно-образовательные мероприятия для посетителей музея Льва Толстого», — рассказал главный эксперт проекта Кирилл Кунаков.

Здание реставрационных мастерских расположено на обособленном участке усадебного комплекса в Ясной Поляне. Проектные решения для завершения строительства учитывают оценки текущего состояния ранее возведенных конструкций и архитектурных элементов. В том числе фундаментов, стен, кровли и перекрытий.

«Принятые решения обеспечивают прочность, устойчивость и надежность конструктивных элементов при сохранении общего архитектурного облика и пространственной планировки ранее разработанного проекта реставрационных мастерских», — уточнил Кирилл Кунаков.

Заказчик — Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». Генеральный проектировщик – ООО «ПСК СТРОЙМОНОЛИТ.