Фестиваль якутского кино и анимации на выставке-форуме «Россия»

В рамках Международной выставки-форума «Россия», которая проходит на ВДНХ, состоится фестиваль якутского кино и анимации.

Посетители смогут увидеть анимационную ленту «Бык Холода» (лауреат Startup Village 2023 и кинофестиваля imagineNATIVE Film and Media Arts Festival в Торонто), анимационные сериалы «Тооку» и «Айтал и Волшебная сила». На большом экране посмотреть один из самых популярных фильмов Якутии «Рядовой Чээрин». Картина снята по мотивам повести якутского писателя Тимофея Сметанина и рассказывает о молодом якутском охотнике, вступившем в схватку с фашистскими снайперами. Посетители смогут не только увидеть фильм, но и лично встретиться с режиссером картины Дмитрием Кольцовым.

В программе также показ работы режиссера Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится». Лента собрала 22 приза на российских и международных кинофестивалях, включая ММКФ, Шанхайский кинофестиваль, FIPRESCI, завоевала Гран-при кинофестиваля БРИКС-2021.

Якутия является одним из центров кинопроизводства в России, работы кинематографистов республики в общей сложности получили более 250 наград на мировых и отечественных кинофестивалях. Весной этого года документальный фильм Максима и Евгении Арбугаевых «Выход» был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм», а в июне «Выход» стал обладателем II Национальной премии интернет-контента в номинации «Международный успех».

Региональные власти на протяжении 30 лет поддерживают местное кинопроизводство и прокат, в 2022 году в республике принят соответствующий закон, который систематизирует меры господдержки. В начале 2023 года утверждена Концепция развития киноиндустрии, анимации и производства цифрового контента Якутии.

Среди важнейших для отрасли проектов — строительство многофункционального кинопавильона в Якутске, единственного на Дальнем Востоке кинотехнологического центра полного цикла. Кинопавильон позволит быстро и с меньшими затратами создавать практически любые локации для съемок от интерьеров космических кораблей до бескрайних степных просторов на ограниченном пространстве за счет технологий дополненной реальности. Этот проект планируется реализовать за три года, его ввод в эксплуатацию намечен на 2026 год.