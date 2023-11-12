Внутреннее убранство храма разработают в Академии «Меганом»

В Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») началась образовательная программа, где художники, иконописцы, реставраторы, мозаичисты и художники-монументалисты проработают и начнут реализовывать проект внутреннего убранства храма-часовни во имя св. Великомученика Георгия Победоносца, строительство которого уже ведется в бухте Капсель в Крыму.

Молодые мастера из Тулы, Севастополя и Москвы совместно с экспертами пройдут по ключевым этапам построения храма и будут заниматься созданием росписей, написанием икон для иконостаса, а также проработают декоративные элементы храмового убранства. В рамках программы участники прослушают лекции об истории иконописи и православия в России и встретятся с видными представителями церковного монументального искусства. Помимо основной работы над проектом участников ожидает путешествие по святым местам Крыма.

«Данная программа — это не только интересный опыт для молодых иконописцев, требующий новых решений и нестандартных подходов в создании современного храма, но и важный шаг в продолжении великих традиций, ведь Крым — колыбель православия и место, из которого византийское искусство пришло на Русь. Мы верим, что этот образовательный интенсив поможет собрать команду, которая в будущем сможет решать крупные и важные задачи по восстановлению христианских святынь», – говорит куратор программы, руководитель арт-парка «Таврида», художник-реставратор станковой и монументальной живописи Мария-Николь Селиванова.

Экспертами программы стали художник-иконописец, автор эскизного проекта росписи Алексей Паромов, художник-иконописец, член Союза художников России Сергей Смирнов, художник-монументалист, иконописец Александр Цыпков, специалист Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви, диакон Евгений Есауленко, профессор РАЖВиЗ И. Глазунова Наталья Бицадзе.

Храм-часовня во имя св. Великомученика Георгия Победоносца в бухте Капсель — это первый опыт арт-кластера «Таврида» по строительству культовых сооружений. Инвестиционный проект реализуется силами мецената-храмостроителя Алексея Кахидзе при поддержке «Тавриды» и в партнерстве с Синодальным отделом по делам молодежи РПЦ. В дальнейшем при поступлении инвестиционных предложений на территории арт-кластера могут появиться культурные объекты и других вероисповеданий России.