Фиксики выпустили новую песню в исполнении Энджела Жукова

14 октября на всех музыкальных площадках выходит долгожданный сингл от создателей анимационного проекта «Фиксики» в исполнении Энджела Жукова, сына популярного российского вокалиста Сергея Жукова.

Яркая, динамичная композиция «Чиним» — это музыкальная новинка для всех поклонников сериала. Невероятно ритмичная и танцевальная песня напомнит слушателям кто такие фиксики — настоящие мастера своего дела, которые никогда не унывают и сохраняют оптимизм во всем.

«Фиксики – очень близки мне по духу. Они такие же любознательные, неунывающие и веселые, как и я. Записывать песню было так весело! Мы с командой по-хорошему дурачились, импровизировали, в общем отрывались от души. А с фиксиками только так! Мне нравится то, что у нас получилось. Пришла осень. Всем не хватает чуточку бодрости. Поэтому всем рекомендую смотреть «Фиксиков», слушать наши песни, не грустить и, главное, оставаться собой!» — прокомментировал Энджел Жуков.

Стоит отметить, что это уже не первая коллаборация артиста с ГК «Рики». Осенью 2021 года Сергей и Энджел Жуковы исполнили песню «Бум-Бум!», заглавный саундтрек к полнометражному фильму «Плюшевый Бум!».

Композиция «Чиним» станет хедлайнером нового альбома «Фиксипелки-4», релиз которого запланирован на ноябрь 2022 года.

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