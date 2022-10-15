В Петербурге пройдет фестиваль имени Станислава Горковенко

4 ноября откроется первый Петербургский музыкальный фестиваль имени Станислава Константиновича Горковенко — выдающегося советского дирижера, чье 85-летие Северная столица будет отмечать в январе следующего года.

Станислав Горковено родился в Баку, но всю жизнь прожил в Ленинграде-Петербурге: он руководил оркестрами Мюзик-Холла и театра Музыкальной комедии, а с 1978 года возглавлял оркестр Ленинградского радио и телевидения, которым руководил до конца жизни — ровно 40 лет. За это время коллектив записал более 75 грампластинок и музыку к 30 картинам «Ленфильма», среди которых «Остров сокровищ», «Цыганский барон», «Зимняя вишня», «Тартюф» и др. Именно этот музыкальный коллектив, который с 2002 года носит название Губернаторского Симфонического оркестра Санкт-Петербурга, станет главным героем Петербургского музыкального фестиваля им. С. К. Горковенко.

Откроется фестиваль общедоступным концертом в День народного единства 4 ноября. и завершится 7 декабря. Программа фестиваля состоит из музыкальных программ и кинопоказов. Местом проведения мероприятий станут лучшие концертные площадки города. Наряду с традиционными для классической музыки Малым и Большим залами Петербургской филармонии будет задействован построенный два года назад театр Академии танца Бориса Эйфмана.

Возглавить фестиваль в качестве художественного руководителя приглашен молодой дирижер и композитор, Лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга Антон Лубченко.

«Для меня это предложение стало не только огромной честью, но и большим творческим вызовом. Я неоднократно бывал на концертах маэстро Горковенко, его программы всегда были свежими и интересными, он был неустанным пропагандистом нового, неизведанного. Станиславу Константиновичу и его коллективу доверяли свои премьеры Валерий Гаврилин, Исаак Шварц, Андрей Петров, он работал с ними в непосредственном тесном контакте! Мы попробуем продолжить славные традиции Маэстро: на 80 % программа фестиваля будет состоять либо из росийских, либо из мировых премьер. И речь не идет о так называемой «новой» музыке: пласт неизвестных сочинений классиков, прежде всего, русских — все еще остается весьма обширным. Именно с такими партитурами мы и предложим познакомиться петербургскому слушателю в рамках нашего проекта», – рассказывает Антон Лубченко о фестивале.

В рамках концерта-открытия фестиваля прозвучат сразу две мировые премьеры Валерия Гаврилина: вокально-симфонический цикл «Земля», ни разу не звучавший с концертной площадки целиком (в 70-е годы он лишь был записан Станиславом Горковенко и Эдуардом Хилем на грампластинку), а также Симфоническая сюита «Свадьба», ноты которой долгие годы считались утерянными. Лишь недавно материалы сюиты были впервые изданы издательством «Композитор».

Одним из ключевых событий станет первое исполнение в России Симфонии № 2 Курта Вайля — выдающегося немецкого композитора первой половины ХХ века, творчество которого в нашей стране известно сегодня в основном по «Трехгрошовой опере» и популярной песне «Мэкки-нож».

Главным событием фестиваля станет мировая премьера музыки Сергея Прокофьева к фильму Игоря Савченко «Партизаны в степях Украины». Картина была снята в 1942 году Киевской и Ашхабадской киностудиями при участии известных советских артистов: Борис Чирков, Борис Рунге, Наталья Ужвий. Партитура Сергея Прокофьева осталась неизданной и была утрачена во время пожара. В РГАЛИ сохранилась лишь авторская рукопись дирекциона с детальной разметкой оркестровки. Именно по этим сохранившимися материалам Антоном Лубченко была проведена тщательная восстановительная работа. Что важно, за великого композитора не было дописано ни одной ноты. Впервые эта музыка, общей продолжительностью почти в час, вернется к своим слушателям 7 декабря в Большом зале Петербургской филармонии, спустя 80 лет со дня написания.

Также в программе фестиваля прозвучат сочинения Чайковского, Таривердиева, Кабалевского и других авторов. С Губернаторским Симфоническим оркестром выступят любимцы петербургской публики — солисты Михайловского театра Олеся Петрова и Юрий Мончак, пианистка Анна Шакина. Специальными гостями станут солист Московской филармонии, скрипач Гайк Казазян и российско-итальянская певица Юлия Кучина-Патричелли.

Один из фестивальных вечеров будет посвящен исполнительскому творчеству юных музыкантов города. 6 декабря на сцене Малого зала филармонии учащиеся средней специальной музыкальной школы-десятилетки представят ретроспективу «молодежных» концертов Дмитрия Кабалевского.

Дирижирует всеми концертами художественный руководитель фестиваля Антон Лубченко.

Концертную программу дополнит кинопремьера 12 ноября — первый показ фильма-спектакля «Два монолога женщины. Монооперы М. Таривердиева и Ф. Пуленка». Киноверсия постановок Волгоградского государственного театра «Царицынская опера» записана в мае 2021 года. «Ожидание» Микаэла Таривердиева и «Человеческий голос» Франсиса Пуленка — настоящие гимны Женщине, воспевающие текстами Жана Кокто и Роберта Рождественского все глубины и тончайшие нюансы внутреннего женского мира. В обеих операх — вся палитра эмоций: от кротости и застенчивой нежности — до истерики, от кокетства — до отчаянной жертвенности, не знающей границ. Исполнили партии — заслуженная артистка России Анна Девяткина и Юлия Кучина-Патричелли.

Проект пройдет при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

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