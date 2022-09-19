Валерия Голубева сменила амплуа и приняла участие в мероприятии на Центральном московском Ипподроме

Скаковой митинг в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности был организован для на Центральном московском Ипподроме силами совета МРО «Деловая Россия», председателем конного клуба и фондом «Женщины России».

На мероприятии присутствовали любители аристократичного вида отдыха, а также активная молодежь. Среди гостей была Валерия Голубева, участница «Фабрики звезд-5», известная поклонникам как LERIKA.

Ярко вернувшись в шоу–бизнес в 2021 году, LERIKA не только сменила имидж, но и пересмотрела отношение к работе, к современным тенденциям, что отражается не только в ее творчестве. Певица всегда выступает за активный вид отдыха и, по ее словам, такие мероприятия помогают поддерживать живое общение среди молодежи и на время отвлечься от виртуального мира.

Но главная цель, по мнению LERIKA, это возрождение традиционных видов развлечений, одной из которых в России был конный спорт. Певица подчеркнула, что конные охоты и конные соревнования были популярны со времен Петра I. Сегодня же это один из видов активного отдыха, способ приобщиться к животным, к природе, отвлечься на время от урбанизационной жизни.

Отметим, что данное мероприятие стало завершающим мероприятием сезона на Центральном ипподроме перед его закрытием на реконструкцию.

LERIKA участница проектов «Белый шоколад» и «Фабрика звезд — 5», изменив имидж и визуальный стиль, ментально повзрослев и пересмотрев взгляд на музыку, в 2021 году ярко вернулась в карьеру, проявив себя в новом амплуа.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.