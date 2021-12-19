«Фиксики» выпустили новый музыкальный альбом к 11-летию сериала

Создатели анимационного сериала «Фиксики» (производство студии «Аэроплан») от ГК «Рики» выпустили новый музыкальный альбом «Фиксипелки. Зарядись по-новому!». В него вошли 20 уже известных хитов, таких как «Кто такие фиксики», «Винтик», «Помогатор» и др., а также премьера – фиксипелка «Зарядка». В новой версии композиции обрели улучшенное звучание, сведение и мастеринг. Альбом приурочен к 11-летию проекта «Фиксики», а также станет прекрасным новогодним подарком для поклонников сериала. Релиз состоялся в полночь 17 декабря на всех цифровых платформах.

«Название альбома выбрано не случайно. Зрители знают и любят фиксипелки. «Зарядись по-новому!» кроме всего прочего, намекает на то, что композиции обновились, стали технически лучше и интереснее. Весь альбом получился очень драйвовым и современным. Не надо думать, чем занять детей в праздники. Смело включайте фиксипелки и, уверяю, ни один ребенок не устоит на месте. А быть может, даже и взрослый. Слушайте всей семьей, наслаждайтесь и пойте вместе с любимыми Фиксиками», – прокомментировал Олег Трояновский, музыкальный продюсер ГК «Рики».

В 2020 г. музыкальные композиции с фиксиками заняли первое место среди исполнителей для детей в рейтинге стримингового сервиса Яндекс.Музыка. А фиксипелка «Винтик» заняла второе место среди любимых детских песен россиян, уступив только легендарной песне «Спят усталые игрушки» в исполнении Олега Анофриева.

В новом альбоме «Фиксипелки. Зарядись по-новому!» представлена 21 композиция, среди которых «Помогатор», получившая премию «Мультимир», «Рюкзак» – премия «ТЭФИ-KIDS», а также «Кто такие фиксики» – песня-победитель Национальной детской премии «Главные герои».

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