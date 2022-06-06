«Рок-н-ролл мёртв, а я ещё нет»: история советского музыкального андеграунда представлена в «Литфонде»

Запрещенные выпуски подпольного самиздата – журналы «Рокси» и почти уничтоженный «Урлайт», рисунки Майка Науменко, записка Сергея Курехина, концертный костюм от художника «Популярной механики» Сергея Чернова для Петра Мамонова и другие уникумы рок-эпохи выставлены на торги.

16 июня аукционный дом «Литфонд» впервые проведет аукцион, посвященный истории русского рока. Символично, что дата проведения торгов совпадает с днем рождения авангардного музыканта – эпатажного лидера культовой группы «Популярная механика» Сергея Курехина. Среди раритетов выставлены уникальные концертные записи известных рок-групп, киноафиши, фотографии, подпольные музыкальные журналы эпохи СССР, костюмы и прочие свидетельства жизни и творчества звезд русского андеграунда.

Большая часть коллекции принадлежит журналисту, музыкальному продюсеру Александру Кушниру, автору текстов для антологии компакт-дисков групп «Аквариум», «Наутилус Помпилиус», серии «Легенды русского рока», а также нескольких книг о советской и российской музыке.

На торги выставлен первый советский рок-самиздат журнал «Рокси» № 12, который основали Борис Гребенщиков и Николай Васин (Ленинград, 1987г.). Этот выпуск – один из первых номеров с самиздатовской иллюстрированной обложкой. В номере опубликованы фотографии Наташи Васильевой, Вадима Конрадта, Михаила Педана, а также интервью с Борисом Гребенщиковым, Андреем Тропиллой, статья о Петре Мамонове и еще много интересного для любителей андеграунда.

Раритет представляет высокую коллекционную ценность, поскольку «Рокси» — первый самиздатовский рок-журнал в СССР, который выходил в Ленинграде с 1977 по 1990 гг. Всего вышло 15 номеров.

Его основателем был Геннадий Зайцев, а вдохновителем выступил Андрей Романов из группы «Аквариум». Название журналу придумал Юрий Ильченко, а редакционным фотографом работала Наташа Васильева, она же занималась распечаткой номеров. После обыска КГБ в её квартире и изъятия пишущей машинки редакцию и выпуск журнала взял на себя Борис Гребенщиков. С седьмого номера (1984 г.) редактором «Рокси» выступал Александр Старцев, возглавлявший журнал вплоть до его закрытия. За все время своего существования редакция сменила три состава.

«Рокси» под названием «Рок-бюллетень» стал фактически официальным органом Ленинградского рок-клуба, два его экземпляра официально хранились в библиотеке Ленинградского Межсоюзного дома самодеятельного творчества (ЛМДСТ). Журнал «Рокси» считается первым журналом возрождающейся традиции рок-самиздата. Стартовая цена 60 000 рублей.

Рождение группы «Зоопарк»

В коллекции аукциона оказалась оригинальная запись рукой Майка Науменко списка композиций первого концерта группы «Зоопарк» в Москве 19 октября 1981 года, позднее известная по пластинке или компакт диску «Blues de Moscou». В конце списка приведен состав группы: Михаил «Майк» Науменко (голос, гитара), Илья Куликов (бас), Александр «Шура» Храбунов (лидер гитара), Андрей Данилов (барабаны), аппарат: «Машина времени» / аппаратчик и аппаратная лажа: их же.

Это – авторский вариант, который отличается от все предыдущих записей (1981 г.), прилагается магнитофонная кассета с альбомом. Уникальный раритет музейного уровня предоставлен «Литфонду» также из собрания Александра Кушнира.

19 октября 1981 года «Зоопарк» дал свой первый концерт как группа. Это случилось в Москве, на площадке ДК «Москворечье». Запись вышла в том же году как концертный альбом — под названием Blues de Moscou, в который вошло 13 песен, хотя на концерте было сыграно 20. Вот как описывает тот концерт в своей книге «Майк Науменко. Бегство из зоопарка» сам Кушнир: «Как черт из табакерки, Науменко выскочил на сцену и с ходу врезал „Странные дни“ — под гаражный аккомпанемент „Зоопарка“ <…> Люди стояли в проходах, толпились в дверях, сидели на полу у сцены, плотными кучками ютились с обеих сторон кулис…». Начальная цена лота – 90 000 рублей.

Рок-костюм модельера советского андеграунда

Значительная часть коллекции аукциона посвящена сценической жизни «Поп-Механики» Сергея Курехина. Все материалы представлены из собрания знаменитого модельера советского андеграунда и главного художника оркестра «Популярная механика» Сергея Чернова. Известный творец атмосферы безумия и абсурда, модельер и художник Чернов в своем искусстве всегда воплощал ветер свободы. Способность годами не покидать фантастические пространства превратила Сергея Чернова в петербургского гения места.

Из его коллекции на торги выставлен авангардный костюм «Две луны» для оркестра «Популярная механика» и Ванессы Редгрейв (художник-модельер Сергей Чернов, Ленинград, 1980-е гг.).

По словам модельера, костюм был создан специально для Ванессы Редгрейв: «Еще накануне концерта в БКЗ „Октябрьский“ Курёхин сказал, что будет Редгрейв, и для неё хорошо бы придумать костюм; и я за ночь „что-то“ придумал, в итоге костюм она не одела, так как не влезла в кофточку и штаны, но с луной она по сцене проходила несколько раз, и даже один раз проползла в компании мужчин по сцене. Но я всё равно называю этот костюм — „костюм для Ванессы Редгрейв“».

С начала 1960-х годов Редгрейв включилась в работу ряда общественных движений, выступая в том числе за прекращение войны во Вьетнаме, ядерное разоружение, выезд советских евреев из СССР, независимое Палестинское государство. Даже баллотировалась в парламент от троцкистской Рабочей революционной партии, которую поддерживал ливийский лидер Муаммар Каддафи. В 1990-х годах участвовала в создании Марксистской партии. Стартовая цена костюма – 55 000 рублей.

Еще один концертный костюм – не менее ценный для истории русского андеграунда выставлен на аукцион, но уже из коллекции продюсера Кушнира. Оранжевый из бархата с ручной вышивкой конца 1990-х– начала 2000-х годов костюм принадлежал лидеру группы «Звуки Му» Петру Мамонову. Его он использовал в концертной программе «Шоколадный Пушкин». Раритет выставлен на торги за 95 000 рублей.

РОКовые фото

Редкое фото «Один из первых квартирников в Москве „Виктор Цой пытается выступать в „электричестве“ и поет в самый дешевый микрофон в мире“», сделанное в Москве в середине восьмидесятых, выставлено на торги за 25 000 рублей. Раритет из собрания Александра Кушнира обладает ценностью музейного уровня.

Из личного архива музыкального продюсера и следующий уникальный кадр, сделанный в Генштабе группы «Аквариум» на улице Софьи Перовской. На фото запечатлен дружеский поцелуй Сергея Курехина и Джоанны Стингрей во время одной из творческих посиделок в 1985 году на квартире Бориса Гребенщикова. Позже Джоанна Стингрей рассказывала: «Когда я впервые приехала в Россию, я не знала ни слова по-русски. И, честно сказать, мало, чему научилась, потому что БГ, Сева Гаккель, Алекс Кан и Саша Титов прекрасно говорили по-английски и помогали мне общаться с остальными. Но все же был у меня один „педагог“ — Сергей Курехин. Он очень любил учить меня русским ругательствам…». Торги за фотографию начнутся от 18 000 рублей.

Четыре негра, мумия, акробаты и живые кролики…

Уникальная фотография «Концерт «Поп-механики» в БКЗ «Октябрьский»» (Ленинград, 1990-е гг.) – не просто редкий кадр, выхваченный во времени, но и целая история, оставленная в наследие потомкам. Вот что вспоминал о том знаменитом концерте неожиданный его участник Эдуард Хиль: «… Среди артистов есть мнение, что настоящие мастера никогда не репетируют. Вот к ним и относился Сергей Курехин. Я пришел, был полный зал совершенно новых для меня людей. Такие экзальтированные, необыкновенно одетые. Не только молодежь, все поколения были: Курехина уже знали и уважали. Он спрашивает: «Какую песню выбрал?» — «“Это было недавно, это было давно” Вениамина Баснера». — «Я хочу, чтобы ты не просто на сцене появился, а чтобы тебя вынесли четыре негра, будто они несут мумию». — «Хорошо, а во что мы будем заматываться?» — «Пока непонятно». Я пошел в гримерку и увидел подходящие шторы. Мы их сняли и быстренько пустили в дело, проделали дырки для глаз и ушей. И вот настал момент, понесли меня. Смотрю, какие-то акробаты наверху вертятся, внизу кролики бегают живые. Играют арфистки, и одна из них совершенно голая! Но отступать уже некуда. Курехин заиграл вступление, «негры» стали меня выпутывать из занавески, и я запел: «На вечернем сеансе…». Начальная цена лота – 5000 рублей.

Еще один интересный артефакт, относящийся к «Поп-Механике» заявлен в каталоге аукциона — записка Сергея Курехина, предположительно адресованная поэту Аркадию Драгомощенко. (Л., 1990 г). Стартовая цена лота – 15 000 рублей.

Текст записки: «Аркадий! До встречи в Кировском театре в Рождественскую ночь. С. Курехин… P.S. Желаю всего, всего…»

Поэт, эссеист и переводчик Аркадий Драгомощенко, для ленинградского андеграунда 70–80-х был яркой фигурой, со сложной, неоднозначной репутацией. Его стихи с отчетливым преобладанием верлибра имели редких, но преданных почитателей, в основном в среде самиздатского журнала «Часы». Но за его пределами отношение к поэзии Драгомощенко было снисходительным, если не сказать скептическим: тот способ новаторства, который предлагал Драгомощенко, оставлял довольно тесную аудиторию ленинградской неофициальной культуры равнодушной, а его упорство в отстаивании своей версии модернизма встречало скорее безразличие, чем симпатию.

Из коллекции Майка Науменко

Выставлен на торги легендарный альбом группы Фрэнка Заппы с собственноручными рисунками Майка Науменко, представляющий коллекционную ценность музейного уровня. Внутри — список музыкантов группы. На обороте диска также рукой Науменко список песен. Начальная цена — 80 000 рублей.

За более чем 30 лет карьеры американский композитор, певец и продюсер Фрэнк Винсент Заппа 1(940 —1993гг.) охватил такие жанры, как рок, джаз, академическая и конкретная музыка. Выпустил более 60 студийных альбомов, которые записывал и сольно, и со своей группой The Mothers of Invention. Его работы получили широкий отклик у музыкальных критиков и оказали заметное влияние на творчество многих значимых композиторов и исполнителей. Музыкант был посмертно введён в Зал славы рок-н-ролла в 1995 году, а его творческий путь в 1997 году отмечен премией Grammy Lifetime Achievement Award.

Гаккель за занавеской, Гребенщиков в рефлекторе…

Первая копия макета обложки (фотограф Андрей Усов) канонического альбома группы «Аквариум» — «Треугольник» 1981 года выставлена на аукцион по начальной цене 45 000 рублей.

«Треугольник» стал вторым «естественным» студийным альбомом «Аквариума», записанным на студии АнТроп в середине 1981 года и отличался от остальных альбомов группы многочисленными звуковыми и музыкальными экспериментами, а также текстами, написанными в стиле абсурдизма (автор многих из них — Анатолий «Джордж» Гуницкий). Именно этот альбом впоследствии лидер группы Борис Гребенщиков назвал «от начала и до конца продуманным музыкальным цирком».

Любопытна история создания названия и обложки альбома. Было несколько идей обложки. Например, по одной из них, предполагалось провести фотосессию на развалинах деревянного дома, где все участники были одеты в пенсне и костюмы начала 20 века. Гребенщиков работал над этим немало времени, но в итоге всё закончилось съёмками в соседнем с Домом юного техника дворе и в самой студии. Всеволод Гаккель тогда залез за шторку на подоконнике, а Гребенщиков, надев на голову сломанный рефлектор, начал двигаться по направлению к окну. Прикинув, как всё это выглядит через объектив, он сказал: «Давайте снимать!». Таким образом появилась лицевая обложка «Треугольника». Её делал Андрей «Вилли» Усов, который работал над оформлением почти ко всем альбомам «Аквариума» и некоторым для «Зоопарка».

Надпись на развороте альбома, выполненная толкиеновским шрифтом на эльфийском языке, усиливала эффект загадочности. Непосредственно слово «Аквариум» на внутренней стороне конверта было нанесено посредством сразу двух различных видов эльфийского письма: Тенгвар и Кирт. Первое по внешнему виду напоминает древнеиндийское письмо, второе — германские руны.

Музыканты под цензурой

Особую ценность представляет практически полностью уничтоженный номер журнала «Урлайт» № 5 (23) (Таллинн, 1988 г.), который редакция напечатала в официальной типографии ЦК Компартии Эстонии. Выпуск был посвящен мемориальному концерту памяти Александра Башлачева. На последней странице напечатано «Методическое пособие для сети комсомольского просвещения», а далее опубликован текст «Ради Бога, рубите щупальца Твари!». Есть версия, что после выхода этого номера в ЦК КП Эстонии полетели многие головы… И почти весь тираж, а это 25 000 экземпляров, цензоры пустили под нож. Но один выпуск все-таки сохранился и долгое время находился в коллекции Александра Кушнира. Стартовая цена журнала на торгах – 30 000 рублей.

И, конечно, какой же рок без запретов на выступления. На торги также выставлены 8 фотографий с выступления группы «Машина времени» в Киеве в 1985 году – на разноформатных черно-белых снимках запечатлены Андрей Макаревич, Валерий Ефремов, Александр Кутиков и Александр Зайцев.

Во второй половине 1980 года группой предпринимается попытка восстановить программу «Маленький принц» на сцене Театра эстрады. Программа проходит худсоветы, билеты поступают в кассы и моментально раскупаются, но накануне первого концерта по указанию прибывшего из ЦК КПСС чиновника решение об утверждении программы и сам концерт отменяются. С этого момента и до 1986 года группе не разрешают выступать с концертами в Москве. Однако за шесть лет «Машина времени» успевает объехать с гастролями практически весь Союз и приобретает огромную популярность. Начальная цена лота – 8 000 рублей.

Подробный каталог аукциона – https://www.litfund.ru/auction/405/

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