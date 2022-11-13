Фиксипелки-4» — новый музыкальный альбом от создателей детских хитов «А кто такие фиксики?» и «Помогатор»

11 ноября создатели анимационного сериала «Фиксики» от ГК «Рики» анонсировали выход музыкального альбома «Фиксипелки-4». В него вошли абсолютно новые композиции, которые слушатели давно ждали. В роли креативного продюсера выступил Георгий Васильев, автор таких хитов, как «Кто такие фиксики», «Часики», «Помогатор», «Пылесос», «Винтик» и других.

Он же специально для альбома написал новую песню – «ДНК». В записи фиксипелок принял участие Энджел Жуков, сын популярного российского вокалиста Сергея Жукова.

11 ноября создатели анимационного сериала «Фиксики» порадуют своих поклонников выходом долгожданного альбома – «Фиксипелки-4», на котором собрано 13 новых музыкальных композиций плюс один ремикс, написанные авторами популярных детских песен: «Кто такие фиксики», «Барабан», «Тыдыщ» и других, а также молодыми талантливыми композиторами и поэтами. Более десяти лет дети поют фиксипелки — «любимые песенки фиксиков» — и танцуют под них. Веселые, яркие мелодии звучат на праздниках, шоу и дискотеках, поднимают настроение и заряжают бодростью всех, от малышей до дедушек и бабушек. Теперь репертуар пополнится новым альбомом.

«Неожиданно, но очень приятно бывает встречаться с фиксипелками в самых разных уголках страны и даже планеты — и видеть, как им радуются и дети, и взрослые. Первые наши слушатели уже выросли, стали студентами, но до сих пор с удовольствием их слушают и поют. Надеемся, что фиксипелки из нового альбома станут такими же популярными и любимыми», — прокомментировала Оксана Гукасян, продюсер проекта «Фиксики».

В создании альбома принимал непосредственное участие Георгий Васильев, продюсер, композитор, поэт. Он же, специально для альбома написал новую песню «ДНК».

«Мне очень приятно было работать с новыми авторами фиксипелок — молодыми композиторами и поэтами. Их талант и задор вдохнули в «любимые песни фиксиков» новую энергию», — отметил Георгий Васильев.

В записи фиксипелок принял участие Энджел Жуков, сын легендарного солиста группы «Руки вверх» Сергея Жукова. Юный вокалист исполнил композиции: «Чиним», «Простой карандаш», «ХомоСмартфонус» и «Будильник». Автор текста одной из песен — Андрей Усачев, популярный детский писатель, поэт и драматург.

Альбом «Фиксипелки-4» вышел 11 ноября на всех музыкальных платформах, в преддверии нового, пятого сезона сериала «Фиксики», который стартует в декабре текущего года.

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