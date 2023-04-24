Святослав Задерий и группа «Нате!» возвращаются с альбомом «Музыка для взрослых»

В 2023 Святослав Задерий, яркий представитель Ленинградского рок-клуба, основатель групп «АлисА» и «Нате!», яркий экспериментатор и режиссёр от музыки, выпускает новый альбом «Музыка для взрослых».

Задерий был одним из основных персонажей классического русского рока. Он не только сочинял и выступал, но постоянно искал неожиданные формы и смыслы, расширял пределы рок-н-ролла, открывал новые имена: Александр Башлачев, Константин Кинчев. Несмотря на свой андеграундный статус, Задерий оказал влияние на несколько поколений музыкантов и слушателей.

«Музыка для взрослых» - это голос последнего советского поколения. Слова и музыка Святослава Задерия, написанные в восьмидесятых, звучат поразительно актуально. Это альбом-памятник советской эпохе, времени, где для простого человека межличностные отношения значили больше, чем товарно-денежные, где общее было важнее личного. Это было время нашей беззаботной юности, но настала пора повзрослеть.

Альбом аранжирован и записан с 2019 по 2023 годы музыкантами, большинство из которых дружили, играли и так или иначе были знакомы непосредственно со Святославом.

Композиции с альбома будут постепенно появляться на сайте gruppanate.com, где уже сейчас можно послушать первый сингл и ремастеринги первых альбомов «Нате!».

Приятного прослушивания.

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