Наташа Королева решила сменить профессию и стать дизайнером одежды! Сколько будут стоить наряды от звезды? По каким критериям певица лично отбирала мужчин-моделей? Почему Наталья не хочет отмечать свой юбилей? Правда, что у них с Тарзаном возникли проблемы в браке? И зачем сын артистки уехал в Японию?

Несколько месяцев назад в СМИ появилась информация, что в семье Наташи Королевой и Тарзана не все гладко. Комик Павел Воля и балерина Анастасия Волочкова заявили, что супруги расстались еще год назад и теперь лишь сохраняют видимость брака.

«Может быть, правда в том, что Волочковой самой нравится Тарзан. Поэтому она и говорит об этом. Ну, Волочкова же признавалась, что могла бы переспать с Тарзаном, говорила это на камеры в интервью», - комментирует светский журналист Олег Цуриков.

Сами знаменитости долгое время не комментировали слухи. Но и появлялись на мероприятиях крайне редко. Поклонники заволновались: неужели певица и танцор действительно на грани развода и Наташа осталась одна? Даже единственного сына нет рядом. Архип улетел на учебу в Японию.

«А кто не скучает? Нормальная история! Я очень рада, что он поехал. Это стажировка от университета», - делится Наталья.

«Всегда были слухи, что Тарзан изменяет Наташе, его видели с одной, с другой. Понятное дело, что Тарзан уже завязал со стриптизом. Но я думаю, это как про волка. Сколько ты его не уводи, в лес его все равно потянет», - не сомневается Цуриков.

Однако, недавно фанаты артистки выдохнули. Супруги вместе отправились на Мальдивы и ясно дали понять: кризис миновал.

«Просто мы действительно очень устали, и это был первый отпуск, который мы провели и наслаждались морем, солнцем, красивой одеждой. В общем, Мальдивы есть Мальдивы», - говорит Королева.

На показ коллекции одежды Натальи пара пришла вдвоем. Сергей решил поддержать жену. Ведь это ее первый опыт в качестве модельера.

«Мы шили потрясающие наряды для моего кремлевского концерта. Я влетела на примерку, у меня было ровно десять минут. Пока шла примерка, у нас рождалась идея», - делится артистка.

Певица совместно с дизайнером Аникой Керимовой выпустила коллекцию одежды по мотивам самых известных хитов Королевой.

Женщины говорят: позволить себе наряд от звезды эстрады смогут не все. Цены на первые экземпляры - намного выше среднего. Слишком много денег было вложено в работу.

«Сейчас дорого, потому что это очень дорогие ткани, очень дорогой шелк, шифон. Поэтому первая коллекция - это коллекция кутюр, а дальше будет более такой сегмент подешевле», - делятся Наташа и дизайнер Аника Керимова.

Королева уверена: ярко выглядеть на пляже должны не только женщины.

«Для меня это было вообще капец. Решили психануть, а почему бы нет?! Мужчин же тоже надо красиво одевать для пляжа», - не сомневается творческий дуэт.

Моделей для демонстрации плавок и накидок Наташа отбирала лично. Все, как на подбор – молодые мускулистые красавцы!

«Да, пацаны были по моей части, я отвечала за мальчишек. Чтобы все было красиво, чтобы торс в кубиках, чтобы фактура тиситура, чтобы все было как надо, как мы любим», - улыбается артистка.

Главной моделью выступил супруг звезды – правда, не на самом показе. Во время отдыха на Мальдивах Тарзан ходил по острову в плавках с подсолнухами.

Сергей принимал участие и в работе над коллекцией. Давал женщинам советы.

«Когда был сшит экспериментальный образец на Сергея, он сказал: «Так, слушайте, все хорошо, но нет карманов. А мальчики обязательно любят руки держать в карманах, это надо учесть», - вспоминает Наталья.

А на самом мероприятии Тарзан устроил для собравшихся концерт.

Показ прошел хорошо. Королева осталась довольна. В этом году Наталью ждут еще два важных события – собственный 50-летний юбилей и 20-я годовщина свадьбы с Тарзаном.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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