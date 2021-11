Онлайн-кинотеатр IVI представляет фильм «Тихое место 2»

Онлайн-кинотеатр IVI продолжает пополнять каталог подписной модели яркими эксклюзивами. Подписчики IVI уже могут посмотреть главную хоррор-премьеру этого года – вторую часть фильма «Тихое место» с Эмили Блант. Фильм доступен и в оригинале, и в дубляже, а также в качестве 4K.

L-r, Marcus (Noah Jupe), Regan (Millicent Simmonds), and Evelyn (Emily Blunt) brave the unknown in «A Quiet Place Part II»

Продолжения «Тихого места» ждали три года. Режиссер Джон Красински сначала не собирался делать сиквел своего самого успешного фильма (сборы в прокате превысили 297 млн долларов), но спустя некоторое время все же приступил к написанию сценария, а затем занял и режиссерское кресло проекта.

По сюжету нового фильма прошло 474 дня с тех пор, как жизнь на Земле изменилась: планету атаковали кровожадные монстры, которые находят своих жертв благодаря шуму. Семья Эбботт долгое время скрывалась в изоляции, но однажды столкнулась со смертельной опасностью на пороге собственного дома. Чтобы спасти близких, отец семейства Ли пожертвовал собой. Теперь его жена Эвелин, глухая дочь Риган, сын Маркус и новорожденный малыш должны выживать самостоятельно. Они покидают свою удалённую ферму и отправляются на поиски других выживших. На своём пути герои встретят старых друзей, новых союзников, неожиданных врагов и смертельную опасность. Удастся ли им спастись в мире, где каждый шаг для них может оказаться последним?

Год производства: 2021.

В ролях – Эмили Блант, Милли Симмондс, Ноа Джуп, Киллиан Мёрфи, Джимон Хонсу, Скут МакНэри и другие.

