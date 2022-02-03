Борис Андрианов: «Музыкант – это такой же товар, которым торгуют, как и любой другой вещью»

В преддверии Юношеского международного конкурса имени П.И. Чайковского, который пройдёт с 30 апреля по 12 мая 2022 года в г. Москва и в г. Чэнду (КНР) телеканал ТВ БРИКС выпускает серию эксклюзивных интервью, посвященную участникам, членам жюри и организаторам этого события. Лауреат первого Юношеского международного конкурса имени П.И. Чайковского виолончелист Борис Андрианов рассказал телеканалу ТВ БРИКС об опыте первого конкурса, о том, что такое искусство, а также поделился актуальными проблемами музыкантов.

«Вообще, музыкальный конкурс – это кратчайший путь музыканта к известности, так что их можно и не выигрывать, самое главное показаться, может быть не понравиться жюри, но понравиться какому-нибудь организатору концертов, который потом пригласит тебя. Если вернуться в этот дальний 92-ой год, то понимаешь, что 30 лет это огромный срок не только в жизни человека или музыканта, но и вообще. Все те музыканты, лауреаты и те, кто принимал участие, они все на виду, так что если я начну сейчас вспоминать, то назову вам два-три десятка имён, которые сейчас реализовали себя в жизни. В целом, было очень нервно, значимо и ответственно, что в то же время не отменяло прекрасного настроения. Та закалка, которую я получил на том конкурсе, она, безусловно, помогла мне в дальнейшем. То, как мы готовились, как полгода оттачивали каждую ноту своей программы, помогло мне на следующий год, когда начались первые концерты, появилась благотворительная программа «Новые имена» в поддержку молодых талантов, где мы начали гастролировать, дальше последовала консерватория и другие конкурсы. Так что, для меня это был трамплин в большую концертную жизнь» − поделился воспоминаниями Борис Андрианов.

«Музыкант – это продукт, такой же товар, которым торгуют, как и любой другой вещью. Человек, который продаёт этого музыканта, должен понимать, что он продаёт то, что не только хорошо играет, но и хорошо выглядит, на которого придёт много человек, потому что у него много подписчиков в социальной сети. Надо идти в ногу со временем и использовать все эти возможности. Ты можешь быть каким-нибудь блогером, играть на виолончели плохо, играть каждый день одну ноту, но у тебя будет миллион подписчиков, тебя будут все знать, а ты будешь потом зарабатывать на рекламе». Искусство может быть любым. Даже в таком простом понимании, почему нет? Также как и скрежет ногтями по столу кто-то может посчитать бредом, а кто-то будет что-то в этом находить, так что я хочу пожелать молодым музыкантам и исполнителям быть открытыми ко всему и экспериментировать во всём» − отметил лауреат первого Юношеского международного конкурса имени П. И. Чайковского в эксклюзивном интервью ТВ БРИКС.

«Я играю уже 17 лет на инструментах из государственной коллекции. Это огромное счастье, что она существует, и замечательно, что музыканты имеют возможность играть на её инструментах. Другое дело в том, что, во-первых, времена изменились и сейчас очень дорого играть на этих инструментах, а во-вторых, очень сложно их вывозить. Куда-то вообще не можешь вывозить, а где-то тебе такие условия ставят, что вывезти инструмент практически невозможно. Это очень жалко и обидно, но такие у нас законы. Всё это касается не только музыкантов, играющих на коллекционных инструментах, а также и тех, кто играет на своих собственных или на тех, которые им дали в других фондах. Если инструмент признан редким, уникальным и является культурной ценностью, то ты сразу сталкиваешься с огромными сложностями ввоза и вывоза его из страны. Музыканты представляют Россию, играют за границей и хотят играть на хорошем инструменте. Если кто-то увидит это интервью, от кого зависят эти правила, то, пожалуйста, сделайте что-нибудь для этого. Происходит много разных случаев, когда инструменты отбирают на границе, потому что правила меняются, таможенники сами до конца не понимают, какие они сейчас» − рассказал Борис Андрианов.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.