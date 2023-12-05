Фильм «1000 дешевых зажигалок» представят на международном кинофестиваля в Барселоне

Фильм из линейки KION Originals «1000 дешевых зажигалок» вошел в конкурсную программу 20-го международного кинофестиваля фильмов о правах человека в Барселоне Barcelona Human Rights film Festival, который проходит в настоящее время в Барселоне.

Barcelona Human Rights film Festival — это крупнейший международный кинофестиваль, который базируется сразу в трех странах: Барселоне, Париже и Нью-Йорке. Фестиваль показывает острые социальные картины, связанные с тематикой прав человека в любом их воплощении. Международная конкурсная программа смотра дополнена рядом тематических мероприятий, таких как лекции ведущих национальных и международных докладчиков, выставки, посвященные теме прав человека, фестивальные показы проходят по всему миру.

В конкурсной программе также участвуют фильмы из Мексики, Португалии, Колумбии, США и других стран. В этом году в рамках конкурсной программы будут выбраны лучшие фильмы в следующих номинациях: «Лучший полнометражный фильм», «Лучший среднеметражный фильм», «Лучший короткометражный игровой фильм» и «Лучший короткометражный документальный фильм».

Главная миссия фестиваля —показать острые социальные картины, связанные с тематикой прав человека в любом их воплощении.

В центре истории «1000 дешевых зажигалок» — двое друзей, Артем и Костя, которые учатся в химико-физическом колледже и любят устраивать провокации на занятиях. После инцидента на уроке ОБЖ Артем и Костя попадают в неофициальный список потенциальных проблемных студентов. Они были аутсайдерами, но быстро становятся главными звездами колледжа. Особенно популярность льстит Косте, долгое время терпевшему насмешки ровесников. Он рассказывает всем о своем «таланте» взрывника, хотя за всеми «успехами» стоял Артем, хорошо разбирающийся в химии. Артем обижается на друга и решает показать всем, на что способен. Но все меняется после знакомства с Кирой, девочкой из богатой семьи, которой надоело быть «нормальной». Она платит Артему за «уроки плохого», они постепенно сближаются.

«1000 дешевых зажигалок» — это драма о последствиях буллинга в учебных заведениях. В фильме большое внимание уделяется семьям друзей, мама Кости Алла сдувает с ребенка пылинки, а мама Артема Марина работает на нескольких работах, чтобы прокормить троих сыновей.

В 2021 году Лиза Цыганова участвовала в Berlinale Talents Script Station со сценарием фильма «Тысяча дешевых зажигалок».

Премьера картины состоялась на фестивале российского кино «Окно в Европу» в Выборге, международная премьера фильма прошла в рамках 53-го International Film Festival of India, одного из крупнейших киносмотров Азии, аккредитованного FIAPF. А также в этом году картина была показана на Международном кинофестивале «Ариано» (Ariano International Film Festival 2023).

Производством картины занимались компания Liho! Production, онлайн-кинотеатр KION и продюсерский центр Potential.