«13 Клиническая. Начало»: Иви объявил о старте съемок приквела нашумевшего сериала про клинику для одержимых демонами

Действия сериала «13 Клиническая. Начало» происходят в 1976-м году, за полвека до истории, рассказанной в первом сезоне. Приквел раскроет тайну того, как обычный научно-исследовательский институт превратился в самую загадочную больницу страны. Автором сценария выступил Андрей Золотарев, продюсирует проект Теймур Джафаров, кресло режиссера-постановщика занял Илья Ермолов.

В сериале снимутся Ирина Старшенбаум, Сергей Гилев, Павел Прилучный, Виктория Исакова, Татьяна Яхина, Павел Попов, Игорь Миркурбанов, Татьяна Владимирова, Арина Нестерова, Светлана Степанковская и другие.

13-й клинической больницы, какой мы ее знаем, еще не существует, а человечество только начинает входить в контакт со сверхъестественными явлениями. Чтобы оказаться впереди, в СССР начинают искать врачей, готовых выйти за рамки обычной медицины.

Одним из таких врачей становится Яна, психоневролог, переживающая семейную драму. Прибыв в больницу, чтобы спасти Брежнева после фатального контакта того с демоном, девушка неожиданно выясняет, что её сын оказался в заложниках у Люцифера. Теперь ей предстоит не только вызволить своего ребенка, став сосудом для демона, но также взять на себя роль главврача первой в мире мистической больницы.

Так 13-я клиническая начинает свою работу. Яне и её коллегам придется потратить немало сил на освоение новых методов лечения и изучение сущностей. А руководству страны — выяснить, возможно ли использовать N-явления для обороны от внешних угроз…

Илья Ермолов, режиссер-постановщик:

– «13 Клиническая. Начало» — это совершенно новая история, другая эпоха, герои, антураж и манера повествования — поэтому проект показался мне интересным, и я согласился над ним работать. Основная сложность в том, чтобы, опираясь на успех первого сезона, сделать вторую часть еще более интересной и совсем не похожей на предыдущую. Для этого нам предстоит погрузиться в советскую эпоху с ее героями, костюмами, декорациями и атмосферой, а главное — раскрыть секреты 13 Клинической и рассказать, как все начиналось.

Андрей Золотарев, автор сценария:

– Изначально, когда я только придумал «13 Клиническую», родилась идея сделать и приквел. Именно поэтому в первом сезоне минимально рассказывается о том, как эта больница появилась. Вообще, по «библии» проекта, 13 Клиническая появилась еще в дореволюционное время, потом закрылась и вновь открылась в 70-е годы. Эта история возрождения и легла в основу сюжета нашего приквела. Персонажем, который дает толчок этой истории, является Леонид Брежнев — мне кажется смелым и интересным попробовать рассказать про взаимодействие демонов и «большого» руководства.

Иван Гринин, заместитель генерального директора по контенту Иви:

– «13 Клиническая» — один из самых успешных сериалов собственного производства Иви — зрители полюбили его с первой серии, мы получили огромное количество восторженных отзывов. В этот момент стало очевидно, что сериал будет жить не один сезон. Поэтому мы особенно рады объявить о старте съемок второго сезона, который, по задумке создателей, расскажет историю возникновения загадочной клиники. Творческая команда — наши прекрасные партнеры компания INEY Productions и Team Films — снова отвечают за талантливую разработку и съемочный процесс. Ждем с нетерпением!

Теймур Джафаров, продюсер:

– Есть индустриальное мнение относительно вторых сезонов. Как правило, кинодеятели их делать не любят, по многим факторам. В случае «13 Клинической», однако, первый сезон получил такую поддержку зрителей, что не вернуться к этой истории мы не могли. Тогда гениальный сценарист Андрей Золотарев придумал, что мы не будем снимать второй сезон. Мы обратимся к тому «как все начиналось». Это совершенно новая глава в истории — у нас новые герои, новые сеттинги, но все те же нетривиальные повороты!