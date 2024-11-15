Сериал Иви «Лада Голд» взял награду на международном фестивале Seriesland в Испании

В испанском Бильбао прошел десятый, юбилейный, международный фестиваль диджитал-контента Seriesland. Участниками конкурсной программы стали более 45 сериалов со всего мира, в том числе «Лада Голд» — приключенческая драмеди собственного производства онлайн-кинотеатра Иви и Продюсерской компании «Среда».

По итогам отбора проект «Лада Голд» вошел в три шорт-листа фестиваля — Best Long Series, Best Photography и Best Art & Design — и победил в последней номинации за лучшее визуальное решение сериала.

Премьера «Лады Голд» в России состоялась 21 сентября 2023 года в онлайн-кинотеатре Иви. Главные роли в сериале исполнили Роман Евдокимов, Эльдар Калимулин, Павел Прилучный, Даниил Воробьев, Стася Милославская, Марина Зудина, Анна Богомолова, Кирилл Полухин, Игорь Черневич, Иван Фоминов и другие. Авторами сценария выступили Егор Чичканов и Никита Власов, который также стал режиссером проекта.

Внуки когда-то кровных врагов Артур и Павел отправляются в приключение всей жизни на Lada-21043, полностью сделанной из бандитского золота. Артур — внук криминального авторитета Мидаса — вынужденно возвращается из Нидерландов в Россию на похороны деда. Павел — внук известного на весь Тольятти милиционера-героя Огурцова — увяз в проблемах с родными, девушкой и деньгами. За золотой ладой и за парнями охотятся только что вышедшие из тюрьмы главари трех бандитских группировок — Лысый, Буба и Гришка-певец. Но значительно опаснее их — протеже Мидаса беспредельщик Шамрай, который пойдет на все, чтобы вернуть себе золото, влияние и власть. Артур и Павел вынуждены стать друзьями, чтобы спастись, ответить за поступки дедов и, возможно, найти любовь.