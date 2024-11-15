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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Сериал Иви «Лада Голд» взял награду на международном фестивале Seriesland в Испании

editor
By editor
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сериал лада голд
«Лада голд». Кадр из сериала. Фото © онлайн-кинотеатр Иви

В испанском Бильбао прошел десятый, юбилейный, международный фестиваль диджитал-контента Seriesland. Участниками конкурсной программы стали более 45 сериалов со всего мира, в том числе «Лада Голд» — приключенческая драмеди собственного производства онлайн-кинотеатра Иви и Продюсерской компании «Среда».

По итогам отбора проект «Лада Голд» вошел в три шорт-листа фестиваля — Best Long Series, Best Photography и Best Art & Design — и победил в последней номинации за лучшее визуальное решение сериала.

Премьера «Лады Голд» в России состоялась 21 сентября 2023 года в онлайн-кинотеатре Иви. Главные роли в сериале исполнили Роман Евдокимов, Эльдар Калимулин, Павел Прилучный, Даниил Воробьев, Стася Милославская, Марина Зудина, Анна Богомолова, Кирилл Полухин, Игорь Черневич, Иван Фоминов и другие. Авторами сценария выступили Егор Чичканов и Никита Власов, который также стал режиссером проекта.

Внуки когда-то кровных врагов Артур и Павел отправляются в приключение всей жизни на Lada-21043, полностью сделанной из бандитского золота. Артур — внук криминального авторитета Мидаса — вынужденно возвращается из Нидерландов в Россию на похороны деда. Павел — внук известного на весь Тольятти милиционера-героя Огурцова — увяз в проблемах с родными, девушкой и деньгами. За золотой ладой и за парнями охотятся только что вышедшие из тюрьмы главари трех бандитских группировок — Лысый, Буба и Гришка-певец. Но значительно опаснее их — протеже Мидаса беспредельщик Шамрай, который пойдет на все, чтобы вернуть себе золото, влияние и власть. Артур и Павел вынуждены стать друзьями, чтобы спастись, ответить за поступки дедов и, возможно, найти любовь.

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