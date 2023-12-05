Цифровые спектакли по русской классике доступны для бесплатного просмотра

В сети завершается 4 сезон международного фестиваля цифрового театра Onlife iDEA Fest. В этом сезоне русские и зарубежные режиссеры предложили свои интерпретации произведений русской классики:

«На бойком месте» по пьесе А. Островского;

«Лес плюс по пьесе А. Островского;

«Небываемое бывает по рассказам А. Чехова, А. Аверченко и М. Зощенко;

«Женитьба Бальзаминова по пьесе А. Островского;

«Люди, львы, орлы и куропатки по мотивам пьесы А. Чехова «Чайка»;

«Снегурочка по пьесе А. Островского;

«Не всё коту масленица по пьесе А. Островского.

Все 7 спектаклей выложены в открытом доступе и доступны для просмотра в социальных сетях фестиваля.

Постановки созданы в формате onlife, где живая игра актеров и крупные планы совмещаются с современными цифровыми визуальными решениями.

Также неотъемлимой частью onlife-формата является последующее обсуждение спектаклей и произведений, которые легли в их основу. Ключевых авторов русской литературы в этом сезоне обсуждали Наталья Скороход, доктор искусствоведения, исследователь театра и автор книг о театре; Елена Ковальская, театральный критик и куратор; Игорь Ларин, художественный руководитель театра «Монплезир» в Санкт-Петербурге и другие современные театральные режиссеры, исследователи и критики. Все обсуждения также выложены в открытом доступе в соцсетях проекта.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.