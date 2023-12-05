Цифровые спектакли по русской классике доступны для бесплатного просмотра

В сети завершается 4 сезон международного фестиваля цифрового театра Onlife iDEA Fest. В этом сезоне русские и зарубежные режиссеры предложили свои интерпретации произведений русской классики:
- «На бойком месте» по пьесе А. Островского;
- «Лес плюс по пьесе А. Островского;
- «Небываемое бывает по рассказам А. Чехова, А. Аверченко и М. Зощенко;
- «Женитьба Бальзаминова по пьесе А. Островского;
- «Люди, львы, орлы и куропатки по мотивам пьесы А. Чехова «Чайка»;
- «Снегурочка по пьесе А. Островского;
- «Не всё коту масленица по пьесе А. Островского.
Все 7 спектаклей выложены в открытом доступе и доступны для просмотра в социальных сетях фестиваля.
Постановки созданы в формате onlife, где живая игра актеров и крупные планы совмещаются с современными цифровыми визуальными решениями.
Также неотъемлимой частью onlife-формата является последующее обсуждение спектаклей и произведений, которые легли в их основу. Ключевых авторов русской литературы в этом сезоне обсуждали Наталья Скороход, доктор искусствоведения, исследователь театра и автор книг о театре; Елена Ковальская, театральный критик и куратор; Игорь Ларин, художественный руководитель театра «Монплезир» в Санкт-Петербурге и другие современные театральные режиссеры, исследователи и критики. Все обсуждения также выложены в открытом доступе в соцсетях проекта.
Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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