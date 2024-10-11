Фильм фонда помощи сиротам «Большая Перемена» победил на кинофестивале «ЛАМПА-2024»

Социальный ролик фонда «Большая Перемена» от режиссера Артемия Абрамова стал победителем XI Международного кинофестиваля импакт-кино «ЛАМПА» в номинации «Социальная реклама».

Международный кинофестиваль «ЛАМПА» проходил с 3 по 5 октября в Перми. Зрителям были представлены документальные и игровые короткометражки и полнометражные фильмы, музыкальные клипы, анимационные фильмы и социальная реклама. Акцент в фестивальных картинах «ЛАМПЫ» сделан на общественно-значимых темах: защите окружающей среды, волонтерстве и благотворительности. Ленты о необычных историях обычных людей созданы вдохновлять зрителей, побуждают к позитивным действиям, мотивируют меняться и менять этот мир к лучшему.

В конкурсной программе участвовало 60 картин из 16 стран мира. Работы оценивало жюри, в состав которого вошли известные актеры, режиссеры, продюсеры из России, Армении, Ирана, Швеции, Франции, Турции и многих других стран.

Картина под названием «Большая Перемена» — это 60-ти секундное социальное видео, рассказывающее о мальчике-сироте, который, стоя у зеркала, представляет себя в разных образах — врача, музыканта, каратиста и даже волшебника, а в самом конце в фантазиях мальчика появляются родители, которые поддерживают его вне зависимости от его выбора. Ролик призван напомнить взрослым о важности поддержки детей, оставшихся без попечения родителей.

«Мы решили создать этот ролик, чтобы обратить внимание общественности на проблему поддержки сирот. И я очень рад, что наша работа получила признание и удостоилась такой высокой оценки. Для меня это первая такая награда и я очень рад», — рассказывает режиссер Артемий Абрамов.

В видео pro bono снялись известные актёры Максим Лагашкин и Ольга Смирнова, а также юный артист Володя Рулевский.

«Съемки в этом ролике стали для меня возможностью помочь детям, которым сейчас плохо. Я хочу, чтобы все дети, радовались жизни, их любили и ценили. Надеюсь, наш ролик поможет взрослым вспомнить, что детям, у которых никого нет, очень нужна поддержка», — делится своими впечатлениями исполнитель главной роли Володя Рулевский.

Основатель и исполнительный директор фонда Ирина Рязанова отмечает: «Фонд помощи сиротам «Большая Перемена» – это «мост» между теми, кому нужна помощь, и теми, кто мог бы ее оказать. Мы помогаем объединить усилия взрослых в интересах ребят с опытом сиротства в их стремлении найти поддержку в получении образования и социализации, в надежде иметь выбор в будущем. Социальный ролик привлекает внимание к проблемам наших подопечных: мы получаем отклик неравнодушных людей, разделяющих наши ценности и готовых помочь тем, кто в детстве пережил тяжелую травму – потерю родителей».

«Мы невероятно рады тому, что наша лента высоко отмечена жюри такого известного фестиваля, как ЛАМПА. Когда мы выходили на сцену в Перми, чтобы сказать слова благодарности, ноги просто тряслись от волнения, но в душе был настоящий восторг и огромная радость. Наш ролик — первый за 22 года истории фонда, мы готовили этот проект больше 1,5 лет, всего в его подготовке было занято более 50 людей, большинство помогали нам абсолютно бесплатно, просто веря в идею. Эта победа очень ценна, ведь, чем больше людей о нас узнает, тем большему количеству ребят мы сможем помочь», — говорит директор по коммуникациям фонда “Большая Перемена”, Ксения Любенко.