Алексей Чекунков рассказал о значении Арктического региона для экономики России

Глава Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков выступил в интерактивной студии Российского общества «Знание» и Российского военно-исторического общества «В авангарде Знаний» на Петербургском международном экономическом форуме. Алексей Чекунков подчеркнул, что Север России является мощным экономическим драйвером развития страны. Сегодня здесь реализуется множество проектов и программ, нацеленных на промышленное и культурное развитие территорий.

«В Арктике создается новая экономика Российской Федерации. Изначально Россия расширялась на Север и на Восток за благополучием — и сейчас, вкладываясь в прогресс этого региона, мы продолжаем дело, которому, по сути, много сотен лет. Арктика всегда была “кладовой” богатств нашей страны, и мы последовательно разрабатываем ее, строим новые города, предприятия и пути, чтобы сделать Европу и Азию ближе», — отметил он.

Для освоения северных территорий во все времена нужны были самые продвинутые технологии и самые сильные люди — чтобы в прямом смысле преодолевать опасные условия и проламывать льды. По словам министра, Россия в этом плане уникальна: она является единственной державой, которая в состоянии реализовать те усилия, которые позволяют достичь успеха на этой территории.

В том числе это становится возможным благодаря крупнейшему в мире ледокольному флоту. Самыми мощными судами из тех, что строятся в России, можно назвать «Арктику», «Сибирь» и «Урал», уже введённые в эксплуатацию. В 2024 году планируется ввод «Якутии» проекта 22220. К 2027 году на судостроительном комплексе «Звезда» завершится создание ещё более сильного ледокола под названием «Россия» проекта 10510 «Лидер», технические характеристики которого почти вдвое превзойдут существующие типы. Кроме того, в Мурманске строится гигантский плавучий завод по производству сжиженного газа, и увидеть его в действии можно будет уже в 2023 году.

Ключевая задача ледокольного флота России — обеспечивать бесперебойную работу Северного морского пути (СМП), кратчайшей магистрали между Европой и Азией. За последние семь лет объем перевозок по этому коридору увеличился более чем в 8 раз. Прогнозируется, что в 2024 году он составит 80 миллионов тонн в год, а к 2030 — 200 миллионов тонн ежегодно.

«Россия — главный хранитель СМП, основного транспортного коридора будущего. Мы обеспечиваем навигацию, безопасность и контроль, в то время как нелицеприятная конкуренция со стороны некоторых сверхдержав пытается создавать здесь напряжение, что мы видим по валу санкций. Вместе с тем мы продолжаем бережно развивать Северный морской путь для человечества», — заявил Алексей Чекунков.

Спикер также отметил, что в 2024 году ожидается начало круглогодичного прохода по Северному морскому коридору на специальных судах арктического класса.

«Наша страна лидирует в развитии арктического судоходства с применением ледоколов, которые открывают бесчисленные возможности для полярных станций, промышленных объектов и научных экспедиций. Все это было бы невозможно без знаний и усердия людей, которые продолжают традиции Отто Шмидта, Ивана Папанина и других организаторов освоения Севера. Особенно приятно видеть, как новые поколения преумножают успехи и достижения предыдущих», — сказал спикер.

В том числе изучением Арктики занимается коллектив ледостойкой платформы «Северный Полюс» — самодвижущегося судна, которое примерзает к льдине и дрейфует вместе с ней. Текущая экспедиция находится на воде с осени 2022 года.

Одной из главных угроз для Северных регионов министр назвал глобальное потепление. Он отметил, что климатические явления носят циклический характер и периоды потепления и похолодания сменяются на протяжении всей истории. Однако скорость изменений, происходящих в настоящее время, является беспрецедентной. Спикер подчеркнул, что человечество оказывает негативное влияние на мировой климат, и отметил необходимость перехода на более экологически чистое топливо.

«Арктика — это “кухня” мирового климата, и процессы, проходящие здесь, экстраполируются на всю планету. Тот факт, что полярная шапка истончается даже зимой, свидетельствует о долгосрочных изменениях климата. Отражающая способность планеты снижается, тает вечная мерзлота, нарушая инфраструктуру, а ведь две трети России составляют мерзлотные грунты. В советское время бурный рост промышленности не всегда сопровождался ответственным отношением к окружающей среде, и в настоящее время важно исправить последствия прошлых негативных воздействий», — прокомментировал министр.

Сегодня в северных регионах проводится масштабная программа «Чистая Арктика», а также реализуются волонтерские проекты по очистке территорий. За два минувших сезона добровольцы очистили порядка 110 гектаров, собрав более пяти тонн отходов.

В Госдуме в первом чтении принят законопроект «О Северном завозе», который будет определять новый подход к снабжению арктических территорий необходимыми северянам товарами.

Говоря о долгосрочной перспективе развития российского Севера, Алексей Чекунков акцентировал, что многочисленные государственные инициативы продолжат развиваться и приносить плоды в течение последующих десятилетий.

«Я много лет посвятил изучению и развитию Арктики и Дальнего Востока, и считаю, что это самые интересные территории для развития чего-то нового. Характер людей, которые реализуют здесь невероятные проекты мирового уровня, вызывает огромное уважение. В моем представлении Арктика и Дальний Восток в будущем станут территорией счастливых людей, которые благодаря своему вкладу позволяют России делать то, что в другом месте попросту невозможно», — заключил спикер.

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