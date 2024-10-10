В Южно-Сахалинске проходит питчинг литературных проектов с участием ведущих писателей и режиссеров

Фестиваль-форум «Российская креативная неделя – Дальний Восток» открывает проект «Дальневосточное кино». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В формате питчинга будут представлены на суд жюри – известных российских кинопродюсеров, представителей кинокомпаний и видных литературных деятелей – 27 лучших кинопроектов финалистов литературного конкурса.

По замыслу организаторов, проект «Дальневосточное кино» направлен на создание новых рабочих мест для креативных дальневосточников; закрепление специалистов креативных индустрий в регионе, а также формирование киноиндустрии на Дальнем Востоке.

В рамках первого этапа конкурса было рассмотрено более 100 работ, жюри выбрали 27 финалистов, которые участвовали в мастер-классах, презентациях проектов. Питчинг – финальный этап, в ходе которого будут выбраны 3 лауреата конкурса «Дальневосточное кино».

Среди членов жюри: директор журнала «Юность», президент литературного фестиваля «Литература Тихоокеанской России» Вячеслав Коновалов, куратор премии «Дальний Восток» им. В. Арсеньева, сценарист, режиссер Алексей Колмогоров, продюсер, актер, сценарист Вадим Быркин, писатель-фантаст, сценарист, продюсер Сергей Лукьяненко, прозаик, кинодраматург, журналист, предприниматель Андрей Рубанов, писатель, драматург, сценарист Олег Шишкин и другие.

Финалисты представят свои сценарные работы, посвященные Дальнему Востоку, а лучшие из них ждет экранизация. В ближайшие несколько лет в кинотеатрах и на телеэкранах должно появиться как можно больше проектов, рассказывающих о самом восточном регионе России и его жителях.

Питчинг откроет череду культурных событий, запланированных в рамках «Российская креативная неделя – Дальний Восток», которая проводится АНО «Креативная экономика» совместно с Правительство Сахалинской области и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Куратор Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева; директор журнала «Юность», президент литературного фестиваля ЛиТР (Литература Тихоокеанской России), идеолог проекта «Дальневосточное кино» Вячеслав Коновалов:

«В основе практически любого из искусств – театра, оперы, кино и даже цирка — слово, литература, сюжет. А где взять интересный сюжет? Этим озабочены продюсеры, режиссеры, сценаристы. Именно эту задачу решает наш проект, который поставил своей задачей найти интересные сюжеты о Дальнем Востоке в книгах современных авторов, переработать свой текст руками самих авторов в сценарную заявку и презентовать их авторитетному жюри маститых «киношников».

Писатель-фантаст, сценарист, продюсер Сергей Лукьяненко:

«Россия – огромная страна, каждый уголок которой достоин того, чтобы про него снимать кино, рассказывая о городах, людях и природе. Разумеется, это правильнее делать местным жителям — режиссерам, сценаристам, писателям Дальнего Востока. Проект «Дальневосточное кино» делает богаче не только нашу киноиндустрию, но и всех тех, кто смотрит эти фильмы.

Писатель, драматург, сценарист, член Союза российских писателей Олег Шишкин:

«Дальний Восток – это источник вдохновения, как дальний тихоокеанский край России. В юности я читал повести Сергея Диковского «Конец САго-мару» и «Приключения катера «Смелый», посвященные жизни на пограничных островах с Японией. Это был мир приключений и экзотики, который остался в памяти навсегда. Возможно и теперь мы встретим созвучные проекты».