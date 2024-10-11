РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

Мир музыки

«Я верила в тебя, а ты верил в прошлое»: телеведущая Irina Rony представила дебютный трек «Осколки»

Интервью

Дизайн и производство: как создаются проекты для города и бизнеса

366INFO.RU

Cosmoscow и Сбер объявили о стратегическом партнерстве в рамках ярмарки 2024 года

Мир кино

Короткометражка «Зверек» с Константином Хабенским выйдет онлайн

Мир музыки

Женя Малахова возвращается на музыкальную сцену с треком «Потому что не было тебя»

Мир книг

«Книга деревьев ВДНХ»: появилась электронная версия нового детского издания

Москва

Выставка живописных произведений австрийского художника Руди Молачека открылась в SISTEMA GALLERY

СФО

Проект «Ворота в Сибирь» стал победителем очного этапа Всероссийского урбанистического хакатона «Города» в Тюмени

ДомойРегионы РоссииСФОПроект «Ворота в Сибирь» стал победителем очного этапа Всероссийского урбанистического хакатона «Города»...

Проект «Ворота в Сибирь» стал победителем очного этапа Всероссийского урбанистического хакатона «Города» в Тюмени

editor
By editor
53
Участники хакатона

11 октября, в Тюмени, в рамках форума креативных предпринимателей «КПД», состоялся финал очного этапа Всероссийского урбанистического хакатона «Города». В течение пяти дней его участники, молодые архитекторы и урбанисты из разных уголков страны, разрабатывали проекты благоустройства и архитектурные решения развития трех объектов — въездных территорий в город на Московском, Ялуторовском и Тобольском трактах. Главной задачей было создание вариантов наполнения этих пространств возможностями для остановок автотранспорта, чтобы можно было осмотреть город, отдыха, питания и размещения временных павильонов.

Победители хакатона Тюмень

В общей сложности над реализацией идей работали три команды по пять человек. На защите участники презентовали свои разработки. Победил проект «Ворота в Сибирь» над которым работали:

  • Регина Загидуллина (Академия художеств им. Репина, Санкт-Петербург),
  • Ляйсан Гимранова, (КГАСУ, Казань)
  • Екатерина Кузьмина, (ТюмГУ, Тюмень),
  • Сергей Шаламберидзе, (МАрхИ, Москва),
  • Виолетта Нарайкина, (АРХИД ТИУ, Тюмень).

«При создании нашей концепции мы были постоянно в поиске необычного, творческого решения. В итоге остановились на самом простом, но самом ярком — «Ворота в Сибирь». Здесь, на Тобольском тракте, где пересекаются активные транспортные и пешеходные потоки, мы предложили обновить пешеходный мост, который свяжет территорию нового проектируемого района и существующего. Помимо транзитной функции, мост станет выставочным пространством и смотровой площадкой», — поделился деталями участник команды Сергей Шаламберидзе.

презентация хакатон тюмень

Оценку работам давало жюри, в состав которого вошли опытные архитекторы города и глава Центрального административного округа. Возглавил жюри Евгений Сорокин — заместитель главы города Тюмени, директор Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени. Он отметил: «Безусловно, одним из важнейших факторов развития городов является инфраструктура, оказывающая влияние на уровень и качество жизни человека. Было радостно видеть большую заинтересованность команд в решении предложенных задач. Отмечу, что молодые архитекторы и урбанисты презентовали интересные предложения для раскрытия потенциала Тюмени. Думаю, что Всероссийский урбанистический хакатон «Города» – это отличный инструмент, благодаря которому молодые специалисты могут воплотить в жизнь свои самые смелые идеи, а город, в свою очередь, получить свежие решения по развитию территории».

защита хакатон

Хакатон в Тюмени проходил при поддержке Тюменского агентства развития креативных индустрий (ТАРКИ). «Все представленные проекты хакатона по своему интересны, уникальны и заслуживают внимания и реализации. В нашем городе уже несколько лет развивается система общественных обсуждений и конкурсов, направленных на разработку проектов городских общественных пространств. Такие практико-ориентированные мероприятия, как хакатон «Города», позволяют проводить эту работу на качественно новом уровне и открывают новые возможности для молодых специалистов. Мы благодарим команду хакатона за сотрудничество и совместную плодотворную работу», — подчеркнул генеральный директор ТАРКИ Алексей Краев.

Следующий этап хакатона пройдет в городе Новотроицк Оренбургской области.

Предыдущая статья
В Москве открылась выставка современного искусства «Чёрное/Белое»
Следующая статья
Выставка живописных произведений австрийского художника Руди Молачека открылась в SISTEMA GALLERY

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru