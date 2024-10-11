Проект «Ворота в Сибирь» стал победителем очного этапа Всероссийского урбанистического хакатона «Города» в Тюмени

11 октября, в Тюмени, в рамках форума креативных предпринимателей «КПД», состоялся финал очного этапа Всероссийского урбанистического хакатона «Города». В течение пяти дней его участники, молодые архитекторы и урбанисты из разных уголков страны, разрабатывали проекты благоустройства и архитектурные решения развития трех объектов — въездных территорий в город на Московском, Ялуторовском и Тобольском трактах. Главной задачей было создание вариантов наполнения этих пространств возможностями для остановок автотранспорта, чтобы можно было осмотреть город, отдыха, питания и размещения временных павильонов.

В общей сложности над реализацией идей работали три команды по пять человек. На защите участники презентовали свои разработки. Победил проект «Ворота в Сибирь» над которым работали:

Регина Загидуллина (Академия художеств им. Репина, Санкт-Петербург),

Ляйсан Гимранова, (КГАСУ, Казань)

Екатерина Кузьмина, (ТюмГУ, Тюмень),

Сергей Шаламберидзе, (МАрхИ, Москва),

Виолетта Нарайкина, (АРХИД ТИУ, Тюмень).

«При создании нашей концепции мы были постоянно в поиске необычного, творческого решения. В итоге остановились на самом простом, но самом ярком — «Ворота в Сибирь». Здесь, на Тобольском тракте, где пересекаются активные транспортные и пешеходные потоки, мы предложили обновить пешеходный мост, который свяжет территорию нового проектируемого района и существующего. Помимо транзитной функции, мост станет выставочным пространством и смотровой площадкой», — поделился деталями участник команды Сергей Шаламберидзе.

Оценку работам давало жюри, в состав которого вошли опытные архитекторы города и глава Центрального административного округа. Возглавил жюри Евгений Сорокин — заместитель главы города Тюмени, директор Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени. Он отметил: «Безусловно, одним из важнейших факторов развития городов является инфраструктура, оказывающая влияние на уровень и качество жизни человека. Было радостно видеть большую заинтересованность команд в решении предложенных задач. Отмечу, что молодые архитекторы и урбанисты презентовали интересные предложения для раскрытия потенциала Тюмени. Думаю, что Всероссийский урбанистический хакатон «Города» – это отличный инструмент, благодаря которому молодые специалисты могут воплотить в жизнь свои самые смелые идеи, а город, в свою очередь, получить свежие решения по развитию территории».

Хакатон в Тюмени проходил при поддержке Тюменского агентства развития креативных индустрий (ТАРКИ). «Все представленные проекты хакатона по своему интересны, уникальны и заслуживают внимания и реализации. В нашем городе уже несколько лет развивается система общественных обсуждений и конкурсов, направленных на разработку проектов городских общественных пространств. Такие практико-ориентированные мероприятия, как хакатон «Города», позволяют проводить эту работу на качественно новом уровне и открывают новые возможности для молодых специалистов. Мы благодарим команду хакатона за сотрудничество и совместную плодотворную работу», — подчеркнул генеральный директор ТАРКИ Алексей Краев.

Следующий этап хакатона пройдет в городе Новотроицк Оренбургской области.