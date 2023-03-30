Фильм «Наша зима» представили в онлайн-кинотеатре KION

В онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера картины «Наша зима» Степана Бурнашева, известного на родине и заграницей автора. Бурнашев успешно экспериментирует с жанрами, в его каталоге есть хорроры, социальные драмы, а теперь и мелодрама о разводе. Главные роли исполнили Ирина Михайлова, Илья Яковлев и Зоя Багынанова. Новый полнометражный фильм Степана Бурнашева уже доступен подписчикам онлайн-кинотеатра KION.

Лида и Дима женаты уже 10 лет. Финансовых проблем в семье нет: у него свой бизнес по починке телефонов, она работает в строительной компании, готовится к повышению. Все будто бы хорошо у них, но Лиде чего-то не хватает в жизни. Напряжение в отношениях постепенно растет, и супруги приходят к единственному верному решению: надо разводиться. Их друзья не понимают причин развода, зато Лиде и Диме все ясно, пора двигаться дальше. Она ударяется в работу ради карьерного продвижения, а он соглашается на предложение друга-режиссера принять участие в съемках фильма.

«Наша зима» — это нетипичная драма о расставании двух людей, потому что внимание режиссера посвящено росту героев, их преображению после развода, а не крикам и обидам. Поэтому в картине особый акцент сделан на времени. Пока Лида и Дима живут друг с другом вместе, счет идет на дни, каждая секунда рядом тягостна для героев. После разрыва дни сменяют месяцы, а затем сезоны — серьезное событие оказывается не таким уж важным в жизни, а всего лишь одной из страниц истории.

Степан Бурнашев — известный якутский режиссер, победитель кинофестиваля в Выборге «Окно в Европу» за фильм «Черный снег». Cтепан Бурнашев вместе с коллегой и другом Дмитрием Давыдовым снял альманах деревенских историй «Ыт», их работа получила специальный приз 37-го Варшавского кинофестиваля. Его предыдущие, сольные картины также удостаивались наград: мелодрама «Первая любовь» (2015) выиграла гран-при кинофестиваля в Чебоксарах, а драма «Другая жизнь» — награду на III Якутском международном кинофестивале. Фильм «Айта» Степана Бурнушаева стал триумфатором кинофестиваля «Зимний», завоев награды за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль.

Роли исполнили актеры Ирина Михайлова («Нуучча»), Илья Яковлев («Иччи»), Зоя Багынанова («Нет бога кроме меня»), Пётр Андреев («Чувак»), Дмитрий Баишев («Агент Мамбо»). Вместе со Степаном Бурнашевым над сценарием работала Светлана Таайко («Мой убийца»). Оператор фильма — выпускник ВГИКа Данила Горюнков («Презумпция виновности»).

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