«За нас с вами» – в KION состоялась премьера драмы режиссера Андрея Смирнова

В онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера драмы режиссера Андрея Смирнова (Белорусский вокзал», «Осень», «Француз»). Фильм о временах культа личности Сталина, когда людей преследовал страх за судьбу родных, безысходность и недоверие, доносы, антисемитизм и борьба за кусок хлеба. Главную героиню фильма, красавицу Дину, сыграла Юлия Снигирь, также в фильме снимались Ксения Раппопорт, Ирина Розанова, Андрей Смоляков, Леонид Ярмольник, Александр Устюгов.

Сюжет «За нас с вами» начинается в Москве, в 1952 году. Только что закончился XIX съезд КПСС, на котором Сталин выступил с последней своей публичной речью. Страна живёт в страхе арестов, доносов и репрессий. Мы увидим жизнь коммунальной квартиры на Большой Пироговке, в которой перемешались представители разных слоев общества: интеллигенты соседствуют с пролетариатом, а кухонные разговоры отражают всю глубину различия советских классов. Все эти люди живут рядом и каждый день сталкиваются на кухне, выясняя отношения. В одной из комнат живет семейство Петкевичей: Дина с мужем Борисом и ее родители. Отец Дины Павел Казимирович – профессор философии – погружен в работу над книгой по феноменологии. Хотя этот труд грозит ему большими проблемами по идеологической линии, Павел Казимирович торопится закончить рукопись – это дело его жизни.

За те несколько месяцев, что остались до смерти Сталина, семья переживает череду драматических событий. Дина и ее мать оказываются наедине с тяжелыми испытаниями. Но на фоне страшного времени, антисемитских настроений, сфабрикованного «дела врачей», доносов и стукачей, остаются люди, проживающие свою жизнь, не потеряв чести и достоинства. Сложные повороты судьбы не смогут помешать нашей героине остаться чистым и искренним человеком и, в итоге, неожиданно, встретить любовь.

Проект снят студией «Мармот-фильм» при поддержке фонда «Кинопрайм», при финансовой поддержке Романа Абрамовича.

Андрей Смирнов, режиссер:

– Когда я заканчивал работу над картиной «Француз», дети посоветовали мне посмотреть сериал итальянского режиссера Паоло Соррентино «Новый папа». И я увидел Юлию Снигирь, которая сыграла там замечательную и важную роль в одной из серий и произвела на меня большое впечатление. Тогда я решил, что она будет героиней моего нового фильма. Так что сценарий писался под нее. Она еще толком не знала, про что будет фильм, но знала, что будет в нем играть». Юлия Снигирь, актриса: «Я очень благодарна Андрею Сергеевичу за то, что эту прекрасную роль он подарил именно мне. Не знаю, чем я это заслужила. Я сразу влюбилась в сценарий - такой точный, такой умный, такой пронзительный. А дальше - умная, пронзительная режиссура, талантливая команда и удивительный актерский ансамбль. Считаю, что кино получилось и горжусь быть его частью.

Ирина Розанова, актриса:

– Работа с Андреем Смирновым была удовольствием - он, как ровесник того поколения, снимал фильм очень подробно, обращая внимание на каждую деталь, что сейчас большая редкость, а оператор Сергей Медведев имел возможность снимать на пленку и воссоздать атмосферу того времени. Когда я пришла в 9 павильон, мне показалось, что я попала в свою молодость. Энергии Андрея Смирнова можно позавидовать, он так горел идеей создания фильма, что никогда не уставал, и понятно, почему вокруг него собралась такая прекрасная съемочная группа, которая стала родной. Фильм получился замечательный, а работа с такими людьми была счастьем и большой ответственностью для нас всех.

Ксения Раппопорт, актриса:

– Работать с Андреем Сергеевичем - огромное наслаждение. Профессиональное и человеческое. У него можно бесконечно учиться точности и подробности в каждом кадре, в каждой детали, внимательной любви к каждому человеку, работающему на площадке, юмору и достоинству в любой трудной ситуации. А уж как он любит своих артистов! И как щедро делилась с нами своим талантом Елена Иосифовна.

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