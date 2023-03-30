В РГДБ представят историю создания балета «Спящая красавица» П.И. Чайковского

2 апреля в 15.00 на сцене концертного зала Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) будет представлена арт-постановка «История «Спящей красавицы» в рамках фестиваля «Балетные истории: русская классика». Организатором фестиваля выступает фонд Оксаны Федоровой в сотрудничестве с РГДБ и Мастерской балета Егора Симачева при поддержке Гранта Мэра Москвы.

Премьера «Спящей красавицы» состоялась 3 января 1890 года в Мариинском театре и стала одной из самых дорогих постановок своего времени – на спектакль было выделено 42 тысячи рублей, что составляло на тот момент четверть годового бюджета всех театров Петербурга! На премьере публика откровенно скучала, а балетоманы зевали от «заумной меланхолии», однако вскоре разочарование сменилось на восторг, и «Спящая красавица» вошла в список самых популярных балетов в мире.

Как Мариус Петипа создавал либретто, по которому Петр Ильич Чайковский всего за 40 дней написал шедевр, ставший эталоном балетного искусства – эти и многие другие интересные и малоизвестные факты представят юные и профессиональные артисты под управлением режиссера-постановщика Фестиваля, артиста Большого театра Егора Симачева, который выступит в роли великого композитора – автора «Спящей красавицы».

Как отметила президент фонда, Мисс Вселенная, телеведущая и певица Оксана Федорова, «приобщение детей к классике начинается со сказок – и в рамках фестиваля «Балетные истории: русская классика» все постановки подобраны таким образом, чтобы донести на понятном для детей уровне всю красоту, гармонию и многообразие классического искусства».

Перед спектаклем юные посетители детской библиотеки смогут принять участие в мастер-классе по балету, а после спектакля все зрители примут участие в интерактивной викторине на тему балета.

Прямая трансляция спектакля будет представлена на сайте музыкальноепутешествие.рф, а также на сайте культура.рф .

Вход на мероприятие свободный.

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