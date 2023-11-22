Фильм «Не хороните меня без Ивана» получил специальный приз Бишкекского международного кинофестиваля

В рамках I Бишкекского международного кинофестиваля картина якутского режиссера Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана» получила специальный приз Международной организации тюркской культуры «Тюрксой». Эту премию вручают за вклад в культурную и художественную жизнь Тюркского Мира.

Гран-при в международной конкурсной программе получила картина «Воскресенье» узбекского режиссёра Шокира Холикова.

Кинофестиваль» прошел с 17 по 21 ноября в Бишкеке. Мероприятие было приурочено к 95-летию Чингиза Айтматова. Фестиваль проходил по двум категориям: в международном конкурсе соревновались 10 фильмов, в национальном – участвовало восемь картин, включая ленту «Не хороните меня без Ивана».

В состав жюри конкурсов вошли известные деятели мирового кинопроизводства Семих Капланоглу, Филипп Че, Елена Дулгеру, Пак Сон Ён и Гульсара Ажыбекова, в качестве главного почетного гостя фестиваля выступила актриса Туркан Шорай, сыгравшая главную героиню в фильме «Красная косынка» по повести Чингиза Айтматова.

Фильм «Не хороните меня без Ивана» основан на реальных событиях и повествует о жизни первого якутского художника Ивана Попова и его друга Степана Бересекова. Степан периодически впадает в летаргический сон, и только Иван может отличить его состояние от настоящей смерти.