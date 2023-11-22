Анастасия Панина сыграет главу опергруппы в сериале «Я знаю твои секреты»

Актриса присоединится к актерскому составу детективного сериала и составит компанию Агате Муцениеце и Антону Хабарову.

- Роксана Котова - персонаж загадка. Но тем интереснее будет узнавать ее в дальнейшем. Роль человека в погонах для меня не нова, но командовать отделом приходится впервые. Руководить опергруппой, состоящей из профессиональных, разносторонних личностей не так-то просто, - делится актриса.

Перед тем, как влиться в команду, Анастасия посмотрела предыдущие сезоны сериала. «Я посмотрела, чтобы познакомиться с героями, понять концепцию. Сериал идёт уже давно и успешно, у проекта огромная армия поклонников, и над ним работает профессиональная и слаженная команда. С Ашотом я познакомилась на пробах. Он замечательный режиссер, создающий на съемочной площадке прекрасную атмосферу. С Антоном Хабаровым мы работали вместе в проекте «Свадьбы и разводы», а с Агатой познакомились уже во время съёмок. И я с большим удовольствием присоединилась к этому замечательному коллективу!», - добавляет Панина.

Помимо интересного и захватывающего детективного сюжета в новых сезонах все более ярче будет становится мелодраматическая линия - отношения Нины и Бурова, героев Агаты и Антона. «Это центр всего сериала. Их отношения приобретут новые оттенки, мы увидим отношения персонажей в новом ракурсе. Это будет очень интересно и даже неожиданно», - говорит Ашот.