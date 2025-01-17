Фильм «Небриллиантовая рука» посмотрели 44,8 млн человек за новогодние каникулы

Аудитория новой комедии ТНТ превысила показатели прошлогоднего фильма «Иван Васильевич меняет всё». Главный телехит новогодних праздников с 31 декабря шёл в эфире и доступен в онлайн-кинотеатрах Кинопоиск, Okko и Premier.

Суммарная аудитория новогоднего телефильма «Небриллиантовая рука» в эфире ТНТ и в онлайн-кинотеатрах Кинопоиск, Premier и Okko составила 44,8 млн человек, подсчитали эти компании. Премьера комедии производства ТНТ и «Ген Продакшн» состоялась на ТНТ, а сразу после завершения показа в эфире фильм вышел онлайн на Кинопоиске, Okko и Premier.

В эфире «Небриллиантовая рука» стала лидером новогоднего телеэфира с долей 25,7% и самым популярным фильмом 2024 года на всех телеканалах, а на Кинопоиске самым популярным фильмом новогодней ночи. В эфире с 31 декабря по 13 января фильм показали пять раз. Для ТНТ «Небриллиантовая рука» стала абсолютным рекордсменом за всё время новогодних эфиров и самой рейтинговой трансляцией канала с 2019 года. По итогам новогодних каникул фильм занял третье место по аудитории на Кинопоиске, на Premier – второе, и попал в топ-5 в Okko.

«Я уже от огромного количества людей слышала, что они ждут новый новогодний фильм ТНТ. Для меня такой интерес – самая лучшая награда. Ведь это означает, что нам удалось сформировать у людей привычку – в Новый год смотреть большие премьерные проекты на телеканале ТНТ. Те, кто любит советскую классику, включают «Первый» и «Россию 1». А те, кому интересно масштабное развлекательное кино, абсолютно точно понимают, что надо выбирать телеканал ТНТ. И мы будем стараться радовать нашего зрителя свежими премьерами каждый Новый год», – говорит директор ТНТ Тина Канделаки.

«Музыкальные фильмы ТНТ с самыми яркими звездами телеэфира с каждым годом набирают всё большую аудиторию, становятся ожидаемыми и событийными. Накануне новогодних праздников фильм вошёл в топ-10 рейтинга ожидаемости по количеству отметок «Буду смотреть», и только за 31 декабря и 1 января «Небриллиантовую руку» посмотрели 1,5 миллиона подписчиков. Уже второй год Кинопоиск показывает праздничный фильм ТНТ, и ближайшим совместным кинопроектом будет фильм «Наша Russia», который выйдет на Кинопоиске и ТНТ 8 марта», – рассказывает директор по контенту Кинопоиска Николай Буц.

«Было время, когда на телевидении в Новый год трендом были музыкальные фильмы с эстрадными певцами и голубые огоньки, сейчас новым трендом праздников стали комедии ТНТ, злободневные, при этом отсылающие к любимой советской классике. Среди нашей аудитории жанр комедии — самый востребованный, и поэтому фильмы ТНТ становятся настоящим подарком к Новому году как телезрителям, так и пользователям Интернета. Это уже стало новогодней традицией для зрителей платформы. Вместе мы с нетерпением ждем новых креативных идей от команды телеканала ТНТ в следующем году!», – комментирует генеральный продюсер PREMIER и RUTUBE Давид Кочаров.

Действия «Небриллиантовой руки» разворачиваются в вымышленном советском времени в наши дни. Семён Семёнович Горбунков отправляется в путешествие на круизном лайнере. Последний иностранный порт перед возвращением на родину – старый Дубай. Здесь Семёну Семёновичу контрабандисты наложат гипс, но не с бриллиантами, а куда более ценными предметами – новыми смартфонами, фенами Dyson и прочими «параллельноимпортными» товарами, ввозимыми в страну в обход государства.

Роли в фильме исполнили Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьёв, Максим Лагашкин, Михаил Галустян, Ольга Картункова, Максим Киселёв, Юрий Музыченко, Игорь Ознобихин, Марина Кравец и другие. Идея уже третьего новогоднего музыкального телефильма принадлежит авторам «СамоИронии судьбы!» и «Иван Васильевич меняет всё!» Андрею Шелкову и Максиму Ткаченко, режиссёрами комедии стали Миша Семичев и Роман Ким. Генеральные продюсеры проекта – Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Борис Ханчалян и Марина Разумова.