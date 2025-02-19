Тактическая игра «Спарта 2035»: что ждет игроков?

Первая глава пошаговой тактической игры «Спарта 2035» станет доступна для пользователей в День Защитника Отечества. Игра выходит в раннем доступе. Игрокам предстоит перенестись в 2035 год, возглавить отряд «Спарта» и одержать победу над террористами, захватившими Африку.

«23 февраля в раннем доступе выходит первая из трех глав сюжетной компании игры «Спарта 2035». Событие для нас очень знаковое и волнительное – это первый большой релиз для нашей небольшой команды. Первая глава – завязка сюжета, в которой получает развитие действие Пролога, который вышел в октябре. Также для игроков откроется менеджмент базы спартанцев, отряда и снаряжения. Отряд начинает постепенно обживаться на новом месте и вести опасную работу по борьбе с террористами Даамата. В первой главе будет доступно шесть сюжетных миссий и десятки побочных. В среднем прохождение одной миссии займет 30-40 минут», – рассказывает продюсер проекта Глеб Дурново.

Он также подчеркнул, что ранний доступ — не финальная версия, возможны некоторые ошибки и недоработки, которые будут оперативно исправляться регулярными патчами.

Говоря о планах по развитию, продюсер проекта отметил, что до конца года в игру будут добавлены новые главы, бойцы, противники и прочий контент. Кроме того, в будущем запланирован выход нескольких DLC.

В первой главе игрокам будет доступно пять классов: штурмовик, снайпер, пулеметчик, гранатометчик и специалист (что-то среднее между полевым медиком и командиром группы). У каждого класса свое оружие и способности, подчас заметно влияющие на геймплей. Комбинация разных классов в отряде позволит решать одни и те же тактические задачи разными способами. Всего будет доступно 10 уникальных спартанцев-ветеранов (со своими способностями, характером, байками и закрепленным актером озвучки), а также безлимитное количество процедурно генерируемых новобранцев.

Враги по сравнению с октябрьской версией будут разнообразнее и умнее, так что, как отмечают разработчики, на многих миссиях «придется попотеть». Сила врага рассчитывается динамически и поднимается по мере течения игрового времени. Враги, как и сами спартанцы, могут умереть от одного точного попадания. Помимо высокой летальности, важными особенностями геймплея разработчики называют «честную баллистику», когда расчет попаданий проводится для каждой пули в очереди.

Действие игры «Спарта 2035» разворачивается в 2035 году в Восточной Африке, где местное сопротивление из последних сил сражается с боевиками вымышленного радикального движения Даамат. Игроку предстоит взять на себя роль командира «Спарты» – элитного отряда добровольцев с постсоветского пространства, к которому обращается за помощью лидер африканского сопротивления. Геймеров ждут захватывающие приключения, напряженные тактические сражения, менеджмент базы, отряда и снаряжения.

Основу игрового процесса составляют пошаговые тактические бои, где игрок управляет на местности отрядом из нескольких бойцов. Игровой процесс представляет из себя поочередные ходы противоборствующих сторон. Можно использовать различные виды вооружения, в том числе дроны.