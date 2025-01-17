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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUФестиваль «Путешествие в Рождество» посетили гости из 146 стран

Фестиваль «Путешествие в Рождество» посетили гости из 146 стран

editor
By editor
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рождество

Цифровая экосистема, проанализировала посещаемость фестиваля «Путешествие в Рождество» в праздничные и нерабочие дни с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. В общей сложности локации столичного фестиваля посетили гости из 146 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Специалисты платформы МТС Геоэффект на основе обезличенных данных изучили посещаемость 35 локаций зимнего московского фестиваля «Путешествие в Рождество», восемь из которых расположены в центральной части города, 27 – в различных округах.

Наиболее посещаемыми центральными площадками стали локации, расположенные возле Красной площади: Площадь Революции – на ее долю пришлось 23%. На втором месте – переход от Площади Революции к Манежной площади и сама Манежная площадь (19% и 14% соответственно). В топ-5 центральных площадок также вошли Тверская площадь (4%) и локация на Кузнецком мосту напротив ЦУМа (3%). Всего на центральные площадки фестиваля пришлось две трети от общего числа гостей фестиваля.

В районах Москвы самыми популярными местами для посещения стали Кинопарк «Москино» в Троицком административном округе, площадки на улице Профсоюзная в Черемушках, улице Городецкая в Новокосино, на площади Славы в Кузьминках и в парке «Бригантина» в Коптево. Суммарно на долю окружных площадок пришлось около 14% от всех посетителей.

Такая же доля гостей фестиваля – около 14% от общего числа – пришлась на иностранных гостей из 146 стран ближнего и дальнего зарубежья. Чаще всего фестиваль посещали туристы из Китая, Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана и Ирана.
Наиболее активная возрастная группа – от 35 до 44 лет; 47% посетителей – мужчины, 53% – женщины.

Пики посещаемости пришлись на 29 и 30 декабря прошедшего года и на 3 января нового. Самым популярным временем для гуляний стал период с 16 до 18 часов.

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