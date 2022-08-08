Фильм о взрослении «Страна Саша» выходит на START

Коллекция фильмов онлайн-кинотеатра START продолжает пополняться фестивальными хитами. 18 августа, сразу после кинопроката, на платформе выйдет комедийная мелодрама «Страна Саша» с Марком Эйдельштейном. Картина является победителем питчинга дебютов в Минкульте 2020 года, а мировая премьера фильма состоялась в программе Generation 14+ Международного Берлинского кинофестиваля.

По сюжету, 17-летний Саша (Марк Эйдельштейн) живет с мамой (Евгения Громова) в солнечном приморском городке. Он любит рисовать граффити и кататься на скейте, у него больше подруг, чем друзей, и он никак не определится, куда поступать. В своей нерешительности он винит отца, бросившего его в раннем детстве. Но знакомство с необычной девушкой Женей (Маша Мацель) и встреча с отцом заставляют Сашу повзрослеть.

Сюжет картины основан на одноименной книге Галы Узрютовой, чье произведение вошло в шорт-лист премии интеллектуальной литературы Bookscriptor в номинации Young Adult в 2018 году. Режиссером выступила Юлия Трофимова, для которой «Страна Саша» –– дебют в полном метре. Трофимова известна своими короткометражными работами, которые побывали более чем на 70 мировых фестивалях.

Марк Эйдельштейн, исполнивший одну из главных ролей, хорошо знаком подписчикам START по сериалу «Смычок». По словам актера, сценарий «Страны Саши» напомнил ему любимый роман Сэлинджера «Над пропастью во ржи» и дал возможность воплотить на экране героя, любимого с детства, с похожими проблемами, но в других обстоятельствах.

Вместе с Марком в картине сыграли Маша Мацель («ЮЗЗЗ», «Перевал Дятлова»), Евгения Громова («Верность», «Пассажиры. Последняя любовь на Земле»), Дмитрий Ендальцев («Выжить после», «Последний министр»).

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