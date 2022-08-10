«Шоу Мишки Шмяк» скоро на каналах «Рыжий» и «Капитан Фантастика»

Олег Рой и компания «Грейт Фрейм» объявляют о заключении контракта с телекомпанией «Первый ТВЧ». Зрители детских каналов «Рыжий» и «Капитан Фантастика» скоро увидят 52 серии уникального «Шоу Мишки Шмяк» производства Red Carpet Studio.

«Шоу Мишки Шмяк» – это спин-офф нового мультсериала Олега Роя «Волшебная лавка Есении», посвящённый уже ставшему знаменитым символу мультсериала — Мишке Шмяк. Проект создан в новом и популярном формате видео-сказки, который очень популярен на Западе, но уникален для России. По задумке ведущими шоу выступают автор и создатель забавного мишки, Олег Рой, и главный герой нового мультипликационного сериала «Волшебная лавка Есении», Мишка Шмяк. Для сьемок шоу было разработано 52 видео-истории, а местом действия — специальное арт-пространство, отстроенное на Мосфильме. Съёмки проходили в феврале, а полностью шоу было снято в рекордные 3 дня!

«Больше всего на свете Мишка Шмяк любит мечтать. И так как рядом с ним всегда находится его лучший друг — добрая маленькая волшебница Есения, — то мечты постепенно оживают. Так появилось на свет целых 57 друзей Шмяка — таких же милых плюшевых мишек, как и он сам. О том, что из этого вышло, и к каким веселым и увлекательным приключениям это привело, рассказывает «Шоу Мишки Шмяк», — отмечает создатель и непосредственный герой шоу Олег Рой.

«Первый ТВЧ» покажет все серии в эфире детских телеканалов уже в начале сентября. Редакция компании отметила: «Мы уверены, что семейный познавательный проект «Шоу Мишки Шмяк» украсит эфир «Капитана Фантастика» и «Рыжего» за счет уникальных черт персонажа. Мишка Шмяк мудрый и наблюдательный медведь, очень внимательный и зачастую подмечает то, что другие не видят. Он соткан из кусочков тканей разной фактуры и активно пользуется цветами своего тела для того, чтобы описать своё настроение. Наша редакция считает, что такой герой поможет зрителям в понимании себя и того, что такое дружба, доброта и, конечно, мечта. Ну, само собой, веселых и увлекательных приключений на наших каналах станет ещё больше!»

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