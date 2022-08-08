Организатор фестиваля «День Индии» Сэмми Котвани: «Я надеюсь, что в будущем, Россия станет одним из главных рынков для индийского кино»

Что ждет москвичей и гостей российской столицы на фестивале «День Индии»? Почему интерес к культуре этой страны растет в России с каждым годом? Об этом в эксклюзивном интервью для TV BRICS рассказал Президент Индийского бизнес-альянса в России и организатор «Дня Индии» Сэмми Котвани.

«Наш первый фестиваль, проходивший в 2014-ом году, посетили всего 14 тысяч человек. На следующий год их было уже 50 тысяч, ещё год спустя 150 тысяч, ещё год спустя 500, на пятый и шестой год по 1,5 млн. человек, и вот теперь мы ожидаем 2 млн. посетителей. Я хочу, чтобы все жители Москвы и Подмосковья забыли о своих проблемах. Мы привезём в Россию чуточку Индии, создадим атмосферу, в которой вы забудете о заботах, оказавшись на самом красочном фестивале. У нас огромная сцена, где каждый день будет культурная программа, в которой мастерство российских исполнителей будет сочетаться с танцорами и ритмами индийской музыки. Отношения Индии с Россией поддерживаются ещё с советских времен. В тот день, когда Индия обрела независимость, самым первым её другом была Россия, самые первые дипломатические отношение были установлены именно с вашей страной, и в этом году мы отмечаем их 75-ти летие», − рассказал Сэмми Котвани.

«Во время пандемии COVID-19 большая часть мира была закрыта, однако Россия оставалась относительно открытой страной, одной из тех, на которую обратили внимание индийские кинопродюсеры и режиссёры. Здесь проходило множество съёмок, а фильм «Полоса 34» снимали в аэропорту Домодедово. Была задача выпустить фильм, снятый в России, поэтому основная часть съёмок проходила в вашей стране. Именно поэтому для нас это особенный фильм. В его создании принимали многие индийцы из Москвы. Картина привлекла внимание очень многих, и мы хотели открыть новую постковидную эпоху показом фильма «Полоса 34». Одна из наших картин «Рядом ревёт революция» посвящена событиям, происходящим в Индии в 20-е года прошлого столетия. Фильм выходит на экраны в более чем 250 кинотеатрах в 83-х городах России. Так что да, индийское кино возвращается в вашу страну. Я надеюсь, что в будущем, Россия станет одним из главных рынков для индийского кино», − заявил организатор «Дня Индии» в эксклюзивном интервью для TV BRICS.

«Мощь Индии в её мягкой силе: это культура, йога, и наша кухня. Мы многое дали миру, и он с благодарностью это принял, ведь индийский ресторан можно найти во многих уголках планеты. Это я и называю нашей мягкой силой, куда также можно отнести музыку и танцы. Всё это передаётся от человека к человеку и у нас ещё многое впереди. В России, по-моему, лучший балет в мире, значит надо приобщить весь мир к этому прекрасному искусству, ведь у наших стран ещё столько всего замечательного. Никто никого ни к чему не принуждает. Культуру невозможно внедрить насильно, ведь она проявляется в передаче ценнейшего опыта. Индийской культуре всегда уделялось большое внимание, ещё с советских времён. Знакомство с ней происходило благодаря нашим фильмам, в чём и кроется причина их популярности», − отметил Сэмми Котвани.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.