В России вышла sci-fi-комедия «Лунный человек», созданная Fun Age Pictures

В 2033 году человечество находится под угрозой гибели из-за астероида, который направляется к Земле от Марса. Спасать планету планируют на лунной базе: специальным оружием, запущенным со спутника Земли, астероид будет уничтожен, а удар его осколков примет на себя Луна. Однако астероид прилетел к Луне раньше расчетного времени, работники базы срочно улетели на Землю, и только зазевавшийся техник Дугу Юэ не успел эвакуироваться.

Юэ становится свидетелем удара астероида по Земле и, как он думает, остается совсем один из всего человечества. В отчаянии незадачливый техник обустраивает свою жизнь на базе в компании самодельного манекена с лицом прекрасной Ма Лансин — отважного командира космического отряда. Именно из-за нее инженер Юэ и полетел на лунную базу простым техником, хотя за восемь лет лунной службы не смог перекинуться с ней и словом. Однако на базе у Юэ есть и настоящий сосед — суровый рыжий кенгуру.

Оставшийся без связи с людьми Юэ и не подозревает, что Земля все-таки пережила удар астероида. Человечество живет в подземных бункерах, лунный отряд благополучно добрался на родную планету. За базой и жизнью Юэ, не имея возможности связаться с ним, не только наблюдают через камеры без звука, но и запускают трансляцию для всех людей, чтобы Юэ служил примером мужества и надежды. Для такой благородной цели озвучивать Юэ приглашают единственного уцелевшего актера дубляжа, правда, не всё выходит гладко. Юэ чуть не погибает во время лунной ночи, катается на сноуборде по лунной пыли, по восстановленной связи будет общаться с человечеством и командиром Лансин, попытается улететь с Луны вместе с кенгуру на старом «Аполлоне». Однако планете снова грозит опасность: самый крупный осколок астероида вернулся к Земле, и спасти человечество может только Юэ.

Фильм уже покорил зрителей по всему миру, собрал в мировом прокате 460 млн долларов и стал одной из самых кассовых картин 2022 года.